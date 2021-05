Ministrul Educatiei ar vrea ca studentii nevaccinati sa vina la cursuri imbracati in combinezoane

Studentii care nu s-au vaccinat ar putea sa fie obligati sa poarte combinezon atunci cand merg fizic la cursuri practice sau ore de laborator, din toamna, a declarat marti, 4 mai, Ministrul Educatiei. Sorin Cimpeanu a precizat ca unele universitati iau in calcul aceasta varianta.

"Ii primim pe toti (studentii la cursuri - n.r.). Eu, personal - sigur, sunt si eu rector suspendat -, i-as primi pe toti la orele de lucrari practice si laboratoare. As putea diferentia insa in felul urmator: cei care nu sunt vaccinati sa aiba la dispozitie, cu titlu gratuit din partea universitatii, combinezoane de protectie si sa faca orele de lucrari practice si de laborator alaturi de colegii lor care s-au vaccinat, dar, sigur, pentru a-i proteja si pe ceilalti sa poarte aceste costume de protectie", a declarat Cimpeanu.

"Profesorii si personalul din invatamant raman in continuare categoria socio-profesionala cea mai numeroasa in valoare absoluta din perspectiva vaccinarii. (...) Avem aproape 155.000 de angajati din sistemul de invatamant vaccinati, dintre care peste 140.000 au facut si rapelul. Deci, nu exista vreo alta categorie mai numeroasa in valoare absoluta. Sigur, procentual e vorba de medici, care sunt, in mod firesc, mult inaintea personalului din invatamant.

Cu toate acestea, recunosc, in pofida campaniei 'Vaccinare si testare pentru invatare', prin care Ministerul Educatiei a organizat evenimente in fiecare judet, cu participarea tuturor reprezentantilor scolilor, a unor experti care sa sustina din perspectiva medicala aceste intalniri, organizate la nivel de secretar de stat, in pofida altor eforturi pe care le-am facut, de circa o luna ritmul in care avanseaza vaccinarea personalului din invatamant a scazut foarte mult", a afirmat ministrul.