Ministrul Sanatatii: 25.000 de medici au plecat din Romania. Simpla majorare a salariilor nu i-a adus inapoi

Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, marti, ca peste 25.000 de medici au parasit, in ultimii zece ani, sistemul de sanatate din Romania, iar solutia majorarii salariilor nu a fost cea mai buna pentru readucerea acestora in tara.

El crede ca principala modalitate de a-i determina pe medicii din strainatate sa revina in spitalele romanesti este aceea de imbunatatire a conditiilor de munca. "In ultimii zece ani, aproximativ 25.000 de medici au plecat din Romania, cu diverse grade de pregatire si, dupa cum ati putut vedea, clar, simpla marire a salariilor nu a fost solutia care sa ne aduca medicii inapoi si astfel trebuie sa lucram, in primul rand, la conditiile de lucru in spitale.

Trebuie sa ne ridicam infrastructura la un nivel european, in special pentru pacientii nostri. Sunt foarte multe unitati sanitare care stiti foarte bine cat de mult sufera la conditiile ...", a spus Costache, marti seara, la Digi24. El a sustinut ca Ministerul Sanatatii are proiecte pe termen scurt, mediu si lung pentru imbunatatirea conditiilor din spitale.

"Pentru asta avem planul de infrastructura cu masuri pe termen scurt, mediu si lung. Pe termen lung este proiectul spitalelor regionale pe care il sustinem si pe care il tinem in linie dreapta, dar stiti foarte bine ca am fost printre primii care am spus realitatea si am spus ca aceste spitale se vor construi, daca toate termenele se respecta, in 2026 - 2027. (...)

Pe termen scurt si mediu, am identificat 170 de milioane de euro care trebuie cheltuiti imediat pana in luna iunie", a explicat ministrul. Costache a vorbit si despre o strategie pentru ca medicii tineri sa nu mai plece din sistem, referindu-se in principal la reforma Rezidentiatului.