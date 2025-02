Miracol digital: Un pacient în fază terminală, vindecat miraculos după ce AI a găsit un tratament neașteptat

Un pacient bolnav în fază terminală care urma să intre într-un ospiciu este în remisie după ce AI i-a găsit un medicament salvator. Mulți oameni cu boli grave, de la cancer la insuficiență cardiacă, supraviețuiesc ani de zile cu diverse tratamente înainte ca toate medicamentele disponibile să nu mai funcționeze și să fie condamnați la moarte. Inteligența artificială poate ajuta prin căutarea rapidă printre miile de medicamente existente a celor neașteptate care ar putea funcționa.

New England Journal of Medicine a raportat cazul unui bărbat cu o afecțiune imunitară rară a cărui viață a fost salvată de această tehnologie. Pacientul, care își păstrează anonimatul, suferă de boala Castleman multicentrică idiopatică (iMCD), care are o rată de supraviețuire deosebit de scăzută și puține opțiuni de tratament. Dar un instrument de inteligență artificială a căutat printre 4 000 de medicamente existente, descoperind că adalimumab - un anticorp monoclonal utilizat pentru afecțiuni care variază de la artrită la boala Crohn - ar putea funcționa.

Dr. David Fajgenbaum, autorul principal al studiului publicat cu privire la această descoperire, de la Universitatea din Pennsylvania, a declarat: „Pacientul din acest studiu urma să intre în îngrijirea unui ospiciu, dar acum a intrat în remisie de aproape doi ani. Acest lucru este remarcabil nu numai pentru acest pacient și pentru iMCD, ci și pentru implicațiile pe care le are utilizarea învățării automate pentru a găsi tratamente pentru și mai multe afecțiuni", potrivit Daily Mail. Multe boli par foarte diferite, în ceea ce privește simptomele și rezultatele lor, dar împărtășesc mutații genetice sau declanșatori moleculari în organism și, prin urmare, pot fi tratate cu același medicament. Procesul de utilizare a unui medicament existent într-un scop pentru care nu a fost destinat inițial se numește reorientare a medicamentelor.

Echipa de studiu care a identificat tratamentul pentru bărbatul bolnav terminal din SUA a constatat că adalimumab-ul care i-a fost administrat abordează o proteină numită factor de necroză tumorală (TNF), care pare să joace un rol-cheie în iMCD. Boala imună poate provoca leziuni ale țesuturilor și organelor organismului, care pot duce la insuficiență multiorganică amenințătoare de viață. Dr. Fajgenbaum, care suferă el însuși de iMCD, a declarat: „Există probabil câteva sute de pacienți în Statele Unite și câteva mii de pacienți în întreaga lume care, în fiecare an, se află în mijlocul unei crize mortale, așa cum a fost cazul acestui pacient. Sunt necesare mai multe cercetări, dar am speranța că mulți dintre ei ar putea beneficia de acest nou tratament", a mai spus expertul.