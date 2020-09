Mircea Geoană: Rusia și China au campanii masive de dezinformare privind COVID-19

Rusia, China și Iran au fost actorii statali care s-au ocupat de dezinformări, campanii de dezinformare și promovarea teoriilor conspirației în privința Covid-19, a spus secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoană.

Geoană spune că este important ca oamenii să își aleagă și să găsească surse de informare credibile pentru a nu cădea în capcana dezinformării.

"Am constatat, și specialiști noștri dar și cei din UE, pe partea celalată a orașului, aici în Bruxelles, cu care lucrăm foarte aproape, echipele noastre, echipele UE, echipele de la G7, grupul celor 7 țări industrializate, lucrăm împreună cu toți profesioniștii pentru că, într-adevăr, am asistat la o dezvoltare incredibil de masivă de dezinformare, de teorii ale conspirației, de atacuri cibernetice și atacuri hibride, și evident că acest lucru ne preocupă. De unde vin aceste atacuri? De la agenți statali și non-statali. Pentru că sunt actori statali care încearcă să profite de acest moment de cumpănă și să amplifice fracturi, unele pre-existente în societățile noastre, altele pur și simplu imaginare, să încerce să vină cu un contra-narativ în care spun: „Statele autoritare sunt mai eficiente în a lupta cu criza. Am găsit eu primul vaccinul!", a declarat Mircea Geoană.