Misterul flotei de drone care a urmărit distrugătoare americane în largul coastelor Californiei

O flotă misterioasă de drone a zburat deasupra unor distrugătoare americane în largul coastelor Californiei, în 2019, în cursul mai multor nopţi, incidentul fiind investigat la nivel înalt de Marina SUA şi FBI, relatează The Drive şi Popular Mechanics.

În noaptea de 14 iulie 2019, 3 distrugătoare americane din clasa Arleigh Burke, USS Kidd, USS Rafael Peralta şi USS John Finn, navigau în largul coastelor Californiei, la circa 160 de kilometri de ţărm, când au fost vizitate de drone misterioase al căror comportament a fost înregistrat în jurnalele de bord. Acestea au fost descrise de USS Kidd drept vehicule aeriene fără pilot (UAV-uri), fiind captate de echipe de informaţii SNOOPIE - însărcinate cu fotografierea unor ţinte de interes sau obiecte ce pot ameninţa navele Marinei - asta în pofida faptului că navele sunt echipate cu senzori sofisticaţi.

La fel au procedat şi celelalte distrugătoare. Kidd a observat lumini roşii şi albe deasupra punţii sale pentru elicoptere. În următoarea noapte, dronele au apărut din nou, dar, de data aceasta, întâlnirile s-au desfăşurat mai aproape de Insulele San Clemente administrate de Marina SUA. La scurtă vreme după ce au observat dronele, scrie The Drive, navele au intrat în stare de comunicare restricţionată, pentru a asigura securitatea operaţională, punând în aplicare protocoale de „control de emisii" electronice. USS Kidd a atenţionat asupra situaţiei şi celelalte distrugătoare ce navigau în zonă.

USS Kidd a mai înregistrat apariţiile dronelor şi pe 25, respectiv 30 iulie - la acele date o investigaţie complexă implicând Marina, Paza de Coastă şi FBI-ul fusese deja deshisă Dar, în ciuda unor observaţii multiple, sursa lor nu a putut fi identificată - dronele nu erau modele civile, un vas din preajma distrugătoarelor lansa drone în acele zile, dar nu se potriveau nici descrierile, şi nici orele de zbor nu corespundeau. De fapt, vasul de croazieră respectiv, Carnival Imagination, a luat legătura cu Marina pentru a raporta la rândul său apariţiile, scrie Popular Mechanics. O altă navă de explorare oceanică lansa drone, dar acestea nu erau compatibile ca model şi nu zburau la distanţe mari.

The Drive scrie că au observate şi şase drone odată deasupra navelor americane, efectuând manevre îndrăzneţe pe perioade îndelungate de timp (90 de minute) în condiţii de vizibilitate redusă (de o milă nautică) în preajma unei baze de antrenament sensibile. Publicaţia de investigaţie a obţinut date din jurnalele de bord prin solicitări de informaţii publice, dar şi analizând date de localizare a navelor. Faptul care adânceşte şi mai mult misterul este că dronele au fost observate aproape de locul în care piloţii portavionului USS Nimitz au observat în 2014 obiectele zburătoare pe care le-au descris ca având forma unor bombonele Tic-Tac - aceste observaţii ale piloţilor au fost confirmate de armata SUA.

Echipajul celor patru distrugătoare a descris în termeni similari dronele care au roit deasupra lor în 2019 -acestea au demonstrat capabilităţi peste dronele comerciale existente, inclusiv în privinţa timpului de zbor. În plus, acestea au apărut la circa 160 de kilometri de coastă -o distanţă mult peste capacitatea majorităţii dronelor existente. Într-unul dintre incidentele înregistrate în jurnalele de bord, o dronă a mers în ritmul distrugătorului care se deplasa cu o viteză de 16 noduri, ca şi cum operatorul acesteia ar fi vrut să-şi observe mai atent ţinta.

Incidentele care au vizat distrugătoarele americane nu au fost izolate, arată Popular Mechanics. În toamna aceluiaşi an, o flotă formată din aproximativ şase drone a fost observată deasupa centralei nucleare Palo Verde din Arizona. Totuşi apariţia unor drone în preajma distrugătoarelor astfel încât să fie văzute stârneşte multe întrebări - de ce ar dori operatorul lor să atragă atenţia în acest fel?

Dacă dronele nu au fost operate de armata americană în cadrul unui eventual program secret, aceste incidente reprezintă o încălcare a securităţii foarte importantă, arată The Drive. Dacă au făcut parte dintr-un fel de acţiune sub acoperire, este totuşi neclar de ce zborurile au fost efectuate atât de deschis, de frecvent şi într-o manieră aproape hărţuitoare. Şi mai tulburătiare este însă întrebarea: dacă a fost implicat un actor de stat străin, de unde au fost lansate dronele?

Un lucru este totuşi destul de sigur: Marina americană are o cantitate mare de date despre aceste evenimente. Documentele de la bord reflectă faptul că au fost desfăşurate mai multe echipe independente de informaţii fotografice - or, acestea sunt doar o mică parte dintr-o suită sofisticată de capabilităţi de supraveghere şi senzori avansaţi, inclusiv capacitatea de a detecta emisiile radio din vecinătatea navelor. Iar asta dincolo de sistemele de senzori de la sol care supraveghează îndeaproape zona. De fapt, este curios faptul că acei senzori, lalolată cu o înregistrare fotografică probabil extinsă, nu au fost suficienţi în sine pentru a lămuri problema. Acest lucru pune sub semnul întrebării denumirea de „dronă". A existat vreodată o descriere mai pregnantă a acestor vehicule dincolo de lumini apărute pe cer?