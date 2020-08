Moartea fără răspuns a medicului de 44 ani infectat cu COVID-19. "Când ne gândeam că totul e în regulă, a avut o degradare bruscă"

Cristian Milicin, un medic de doar 44 de ani din Timişoara, asistent universitar, a murit după ce a fost diagnosticat cu COVID-19, iar colegii lui nu-şi pot explica mecanismele care au condus la decesul unui om tânăr şi sănătos, fără alte afecțiuni.

Medicul a ajuns la Terapie Internsivă, unde starea de sănătate i s-a agravat rapid, în urmă cu trei săptămâni. "E un fenomen nefast pe care cu toţii îl regretăm. Cristian Milicin a fost un om deosebit, un tânăr de 44 de ani, fără comobirdităţi, nu a fumat în viaţa lui. E adevărat că avea obezitate gradul II, dar să fim seriorşi, dacă ar muri toţi obezii care ar face COVID s-ar goli planeta. Omul acesta nu a avut în viaţa lui probleme medicale. Indiferent ce am încercat, plasmă, toate terapiile care se practică în Germania şi în America, din nefericire nu am putut să-l salvăm", a declarat Cristian Oancea, directorul Spitalului de Boli Infecţioase „Victor Babeş" din Timişoara.

Medicii nu au o explicaţie fiziopatologică a decesului lui Cristian Milicin. „Colegul nostru, în afară de obezitatea asta, nu avea nimic altceva. A fost o evoluţie graduală. Nu s-a simţit bine acasă, a venit la noi, a avut o febră moderată. Am început tratamentul. S-a simţit rău şi am decis, ca să fie mai bine supervizat, să fie trimis la terapie intensivă. Nu a fost necesară intubarea în primă fază, am mers pe ventilaţie non invazivă. Colegii mei au reuşit să-l stabilizeze, a început să se simtă mai bine şi tocmai când ne gândeam că totul e în rgulă, a avut o degradare bruscă. A trebuit să-l intubăm şi a şi decedat", a povestit Cristian Oancea.