Monica Pop: Testarea în masă era mai ieftină ca tratamentul în ATI. Vaccinații răspândesc boala și intretin pandemia, asta se dorește?!

Medicul Monica Pop acuză că autoritățile pun presiune pe sistemul de sănătate, promovând ideea că doar vaccinarea e soluția pentru reducerea infectărilor și a morților. Monica Pop spune că testarea în masă ar fi fost mai ieftină ca tratamentele de pe secțiile ATI.

"COSTURILE TESTARII IN MASĂ ERAU CATEGORIC MULT REDUSE FAȚĂ DE CELE ALE TRATAMENTELOR DIN SPITALE SI, MAI ALES DIN ATI, FF. MARI, (peste 20.000 euro pe pacient)! Uneori, soldate cu deces! PUTEAU TRĂI DACA ERAU TESTATI SI AJUNGEAU LA TIMP!

INFECTATII, VACCINATI SAU NU, NETESTATI = ZADARNICIREA COMBATERII PANDEMIEI!!!

Se stie ca boala, oricare ar fi, luată din pripă, e mult mai ușor de vindecat. Exact asta fac celelalte tări, dar lipseste la noi!

Prin TESTARE IN MASĂ, omul afla ca e infectat si ia masuri imediat! In rest, f multi întîrzie prezentarea la medic, crezind ca au o raceala simplă! Daca sint vaccinati dar infectați, avind in vedere ca vaccinul dă posibilitatea unei forme mai ușoare, uneori chiar fara simptome , acestia, în baza faptului ca sint vaccinati cu 2-3 doze nu se gindesc ca pot face boala, umbla liberi si îi infecteaza pe cei din jur, vaccinati sau nu!

ARGUMENTELE CELOR CARE SUSTIN CĂ NUMAI VACCINAREA OPRESTE PANDEMIA, NEDORIND SA-I ALATURE TESTAREA IN MASA, ASA CUM FAC TOATE ȚARILE??

AR FI PUTUT SI INCA MAI POT SALVA MULTE VIETI!", scrie Monica Pop.