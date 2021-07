Motivul real al creșterii facturilor la electricitate. Haosul din contractele noi de pe piața liberă a energiei

Piaţa de electricitate s-a liberalizat total de la începutul acestui an, iar preţurile nu mai sunt reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Potrivit autorității, preţul energiei electrice crește din iulie 2021 cu până la 13% pentru consumatorii casnici care nu au semnat încă un contract de furnizare pe piața liberă.

Chiar și așa, un nou contract pe piața liberă a energiei electrice nu garantează cu nimic că factura la curentul electric va fi mai mică comparativ cu cea a unui consumator care primește energie de la vechiul furnizor, pe contractul vechi.

Situație concretă, povestită de către un consumator casnic din București pentru Ziare.com. Ioan a urmărit cu atenție ceea ce se întâmplă pe piață concurențială și și-a ales, bineînțeles, cel mai mic preț. Astfel, a semnat un contract cu Hidroelectrica, care a intrat în vigoare în luna aprilie a acestui an. Până în acest moment nu i-a fost emisă nicio factură, fiind inclusiv în imposibilitatea de a trimite indexul de la contorul de electricitate. De asemenea, nu răspunde nimeni la telefon, Ioan fiind nevoit să facă solicitări în scris, pe e-mail, cu prezentarea situației. Răspunsul primit nu are nicio legătură cu problema ridicată de către acesta. "Trimiteti contractul si va contactăm", se preciza in raspunsul institutiei. "Pur și simplu sunt lăsat în aer. Și nu sunt singurul în aceasta situație. Într-adevăr, cea mai bună ofertă, dar cele mai proaste servicii", a declarat consumatorul.

Un alt caz, de data aceasta cu notificări de majorări pentru 1 kwh, din toamna aceasta. Enel Energie Muntenia SA a trimis, recent, o serie de notificări consumatorilor casnici prin care îi informează asupra preţurilor energiei electrice practicate începând cu toamna acestui an, fără să precizeze în mod clar că este vorba despre o creştere de preţ.

Potrivit notificării remise clienților care au încheiat, anul trecut, un contract de 12 luni pe piaţa concurenţială, din luna septembrie a acestui an preţul energiei electrice vă fi de 0,394 lei/kwh, faţă de 0,325 lei/kwh cât este în contractul încheiat în anul 2020, preţul abonamentului fiind acelaşi, respectiv 0,6 lei/zi. Această creştere de doar 7 bani a preţului pentru fiecare kwh este de peste 21%, preţul de aproape 0,4 lei/kwh referindu-se doar la preţul energiei electrice, la care se pot adăuga accize, taxe şi componente reglementate, după cum specifică furnizorul de electricitate.

„Preţurile nu conțin accize, taxe și componente reglementate. Pe toată perioada de valabilitate a condiţiilor economice, furnizorul vă suporta integral costurile dezechilibrelor. (...) Clientul, pe lângă preţul energiei menționat mai sus, vă trebui să achite, conform legislaţiei în vigoare şi tarifele reglementate pentru serviciile de transport, de sistem, tarifele de distribuţie, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi, conform legislaţiei în vigoare, precum şi orice alte tarife reglementate introduse prin acte normative aplicabile pe perioada de consum facturată", se menţionează în notificarea companiei.

Explicația reprezentanților Enel pentru Adevărul.ro a fost că au optat pentru o abordare echilibrată, „aspect ce se poate observa şi prin ritmul temperat de creştere al preţului din ofertele de furnizare propuse consumatorilor - de doar 21%, aşa cum apare în oferta ataşată -, în raport cu ritmul accelerat de creştere din piaţa angro, evidențiat mai jos:

energia achiziţionată prin intermediul contractelor bilaterale tranzacţionate pe pieţele la termen administrate de OPCOM, cu o pondere semnificativă în ofertele de furnizare finale, este, în medie, cu 17% mai scumpă în 2022 faţă de anul în curs; preţurile înregistrate pe Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) au crescut cu 150%, în aprilie 2021 vs aprilie 2020, cu 140% în mai 2021 vs mai 2020, cu 160% în iunie 2021 vs iunie 2020 şi cu 150% în iulie 2021 vs iulie 2020; preţurile pe Piaţa de Echilibrare, cu impact major asupra costului dezechilibrelor portofoliilor de consumatori, au depăşit 2.500 de lei/MWh.

"Aceste fluctuaţii de preţ în piaţa angro de electricitate au fost generate de lipsa investiţiilor în noi capacităţi de producţie din anii trecuţi, coroborate cu o cuplare a pieţelor europene - cu un anumit impact asupra preţurilor - şi cu cotaţiile internaţionale ale certificatelor de emisii (cu impact direct în costul de producţie a unor producători de electricitate). În plus, există la nivelul pieţei din România un deficit de oferte de vânzare a energiei angro atât la ofertele pe termen scurt, mediu, dar şi pe termen lung, uşor de verificat prin numărul mare de respondenţi la ofertele de vânzare publicate pe site-ul OPCOM, precum şi o tendinţa de a vinde energie pe perioade foarte scurte, antrenând o concurenţă acerbă în rândul cumpărătorilor", a mai precizat Enel.

Un studiu realizat de FEL România şi Asociaţia Energia Inteligentă, intitulat "Analiza preţurilor energiei electrice şi a gazelor naturale - cauzalitate şi efecte", explica care sunt principalele motive generatoare a creşterilor mari a preţurilor energiei. Liberalizarea nu creşte sau scade preţul, ci doar stabileşte premisele pentru a reflecta în mod fidel starea şi dinamica înregistrată de sectorul energetic, se menționează în studiu. Preţul energiei de astăzi este costul pe care-l generează situaţia din sectorul energetic, caracterizat, pe de-o parte, de un deficit de generare, iar, pe de altă parte, de o politică deficitară sub aspectul promovării resurselor de gaze naturale autohtone.

Unele dintre principalele motive generatoare a situaţiei din prezent se înscriu pe următoarele coordonate:

- variaţia preţului înregistrat pe bursa zilnică de energie (conform Operatorului Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale (OPCOM)

- piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) în anul 2021 (ianuarie - iunie) vs. 2020 este de +181%;

- fluxurile transfrontaliere de import de energie au înregistrat o creştere de 23.1% în 2020 vs. 2019;

- creşterea accelerată a preţului emisiilor de CO2. Certificatele de emisii se tranzacţionează la peste 55 de euro, de la o medie de 24 de euro. Sectorul energetic este cel mai afectat;

- continua scumpire a gazelor naturale. Gazprom - unul din principalii actori care aprovizionează Europa cu gaze naturale, anunţă un preţ cu peste 50% mai ridicat decât cel de anul trecut. - reconfigurarea ecuaţiei geopolitice regionale prin decizia Federaţiei Ruse de a renunţa la ruta ucraineană de transport pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a Europei;

- revenirea la cote normale a consumului industrial pe plan naţional odată cu ridicarea restricţiilor pandemice.

Astfel, consumatorii plătesc prin facturi costurile de achiziţie, înmagazinare (după caz), transport, distribuţie şi taxe reglementate. „Însă, dintre acestea, doar costurile de achiziţie vor creşte, aspect reflectat într-o majorare de aproximativ 19% a unei facturii medii de gaze naturale, respectiv de 6-7% la nivelul unei facturi de electricitate.