Motorul imposibil: Un inginer spune că a găsit o modalitate de a învinge gravitația Pământului si de a face calatoria in spatiu la viteze mari mult mai simpla

Descoperirea unei mașini care ar putea produce cumva tracțiune fără a elibera propulsoare ar fi o schimbare radicală pentru călătoriile umane în spațiu. Există o singură problemă - un astfel de dispozitiv ar sfida legile fizicii.

Această limitare nu i-a împiedicat pe oameni să investigheze această posibilitate, iar ultimul venit în clubul celor fără propulsie este un proiect electrostatic dezvoltat de un fost inginer NASA.

În timp ce compania din spatele propulsorului, Exodus Propulsion Technologies, susține că acesta poate obține o forță de propulsie care să contracareze gravitația Pământului, o astfel de afirmație necesită încă o verificare independentă și o doză sănătoasă de scepticism.

În 2001, inginerul electric britanic Roger Shawyer a prezentat pentru prima dată „motorul imposibil", cunoscut sub numele de EmDrive. Acesta a fost numit „imposibil" deoarece creatorul său susținea că unitatea nu are reacție, adică nu necesită propulsie - cu alte cuvinte, sfidează legile cunoscute ale fizicii (în special, conservarea impulsului).

La fel ca în cazul oricărui lucru care pare să le dea peste nas lui Newton și Einstein, oamenii de știință au ridicat mai multe sprâncene, iar două decenii de teste au dus în cele din urmă la o concluzie inevitabilă (și oarecum previzibilă) în 2021: EmDrive era o prostie. Dar aceasta este natura metodei științifice - să luăm o idee aparent imposibilă, să o supunem unor teste riguroase și să sperăm că vom ajunge la o concluzie inatacabilă (sau la noi descoperiri care conduc în alte direcții).

Cu toate acestea, visul nefondat în fizică al unei mașini fără propulsie nu a murit odată cu EmDrive. În schimb, o nouă provocare se apropie, iar aceasta este susținută de un fost om de știință de la NASA.

În timp ce lucra la NASA, Charles Buhler a contribuit la înființarea Laboratorului de electrostatică și fizică a suprafețelor de la Centrul Spațial Kennedy din Florida - un laborator foarte important care, practic, se asigură că rachetele nu explodează. Acum, în calitate de cofondator al companiei spațiale Exodus Propulsion Technologies, Buhler a declarat pentru site-ul The Debrief că au creat un propulsor alimentat de o „nouă forță" în afara legilor fizicii cunoscute în prezent, care dă propulsorului fără propulsor suficient impuls pentru a depăși gravitația.

„Cel mai important mesaj care trebuie transmis publicului este că a avut loc o descoperire majoră", a declarat Buhler pentru The Debrief. „Această descoperire a unei noi forțe este fundamentală prin faptul că doar câmpurile electrice pot genera o forță durabilă asupra unui obiect și pot permite translația centrului de masă al respectivului obiect fără a expulza masa."

Buhler a subliniat că această lucrare nu este afiliată cu NASA și că și-a prezentat recent descoperirile la Conferința privind Energia de Propulsie Alternativă (APEC), care este un club de ingineri și entuziaști dornici să găsească modalități de a depăși limitările gravitației și ale fizicii - și nu întotdeauna cu metodele cele mai solide din punct de vedere științific.

Într-un interviu acordat co-fondatorului APEC, Tim Ventura, Buhler a explicat modul în care pregătirea sa în electrostatică a condus la descoperirea sa. Acesta spune că echipa sa - formată din oameni de la NASA, Blue Origin și Air Force - a investigat timp de decenii motoare fără propulsie înainte de a ajunge la electrostatică. Ani de zile, dispozitivele lor au produs o împingere neglijabilă, dar au înregistrat creșteri cu fiecare nouă iterație. Acest lucru a culminat în 2023, când acest propulsor „New Force" a generat suficientă împingere pentru a depăși gravitația Pământului.

„În esență, ceea ce am descoperit este că sistemele care conțin o asimetrie fie în presiunea electrostatică, fie într-un fel de câmp electrostatic divergent pot oferi unui sistem al unui centru de masă o componentă de forță diferită de zero", a declarat Buhler pentru The Debrief. „Deci, ceea ce înseamnă în esență este că există o fizică de bază care, în esență, poate plasa o forță asupra unui obiect în cazul în care aceste două constrângeri sunt îndeplinite."

Evident, afirmațiile lui Buhler sunt destul de „woah, dacă sunt adevărate", dar istoria motoarelor fără propulsie este plină de rezultate aparent pozitive, care sunt în cele din urmă zdrobite de stâncile realității științifice. În ceea ce privește EmDrive, speranțele legate de dispozitiv au crescut vertiginos după ce echipa Eagleworks a NASA, care se ocupă cu investigarea noilor forme de propulsie (de exemplu, unitățile warp), a afirmat că a măsurat împingerea de la unitatea „imposibilă" în 2016. Cu toate acestea, studiile ulterioare - inclusiv un studiu exhaustiv (fără jocuri de cuvinte) realizat la Universitatea de Tehnologie din Dresda - au constatat o forță de propulsie zero.