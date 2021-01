Muncitor roman din Italia a ucis cu sange rece un membru marcant al Mafiei pe motiv ca a fost nevoit sa-si apere nepotul

Un roman din Italia, simplu muncitor, a ajuns in bataia reflectoarelor dupa ce a ucis un mafiot italian. Initial, s-a crezut ca ar fi o razbunare, dupa ce victima acceptase sa colaboreze cu judecatorii italieni si se aflase ani la rand intr-un program de protectie pentru martorii importanti.

Politia italiana a intrat in alerta, saptamana trecuta, dupa ce Franco Lettieri a fost ucis pe strada, in localitatea Ascoli Piceno. Presa italiana scrie ca Lettieri era un membru al Camorra, insa a intrat intr-un program de protectie al martorilor, dupa ce a acceptat sa colaboreze cu justitia italiana. Initial s-a crezut ca moartea sa ar fi o razbunare mafiota, asta dupa ce a depus marturie si i-a acuzat pe doi dintre capii Camorrei, celebrii Amedeo Panella si Agelo Ubbidiente, in procesul contra clanului D'Agostino-Panella.

De altfel, Franco Lettieri se mutase la Ascoli dupa ce a iesise din programul de protectie al colaboratorilor justitiei, noteaza Salerno Notizie. Lettieri a fost gasit in stare foarte grava in noaptea de vineri spre sambata, in data de 16 ianuarie, iar medicii nu l-au mai putut salva. A reusit totusi sa comunice si a spus numele ucigasului sau.

Asa s-a aflat ca Petre Lambru, un roman in varsta de 57 de ani, a fost cel care l-a injunghiat pe Franco Lettieri. Conflictul dintre cei doi a izbucnit dupa ce nepotul romanului s-ar fi certat cu italianul. Infuriat, Lambru ar fi luat un cutit cu care l-a injunghiat pe Lettieri in artera femurala si l-a lasat in strada sa sangereze.

Romanul a fost arestat inca de a doua zi, iar carabinerii l-au retinut ulterior si pe nepotul sau pentru a afla detalii despre acest conflict. Presa italiana scrie ca acesta ar fi negat initial ca el l-a ucis pe Lettieri, dupa care ar fi recunoscut si ar fi afirmat ca a fost nevoit sa se apere si sa-si apere nepotul.