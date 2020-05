N-au avut nicio sansa! Cercetatorii au aflat cum a lovit asteroidul care a exterminat dinozaurii

Faimosul asteroid considerat partial vinovat de extinctia dinozaurilor a urmat cea mai periculoasa traiectorie posibila pentru a acoperi intreaga planeta sub un nor dens de gaze si praf, au dezvaluit autorii unui studiu publicat marti in Nature Communications, informeaza AFP.

Craterul Chicxulub, cu un diametru de aproximativ 180 de kilometri, s-a format acum 66 de milioane de ani in urma coliziunii cu un meteorit ce avea diametrul de 15 kilometri si care a cazut in actuala peninsula Yucatan din Mexic.

Impactul cu Terra a generat o unda de soc neasteptata, care a cauzat disparitia a trei sferturi dintre speciile ce traiau atunci pe Pamant, inclusiv a dinozaurilor.

Traiectoria sa, care pana astazi a ramas invaluita in mister, a fost reconstituita de oamenii de stiinta gratie unei simulari in 3D.

"Impactul produs la Chicxulub a reprezentat o zi nefasta pentru dinozauri; cercetarile noastre arata ca a fost mai grav decat credeam pana acum", a rezumat autorul principal al studiului, Gareth Collins.

"Bolidul" spatial a urmat o axa de la nord-est spre sud-vest si a lovit solul sub un unghi cu inclinatia de 60 de grade.

"Pana acum s-a sugerat ca asteroidul venea dinspre sud-est si ca impactul sau era mai putin profund. Or, potrivit simularilor digitale, centrul craterului se apleaca usor spre sud-vest", a explicat coordonatorul studiului, cercetator la Imperial College din Londra.

"60 de grade este unul dintre unghiurile cele mai 'mortale' care pot sa existe, pentru ca sub aceasta inclinatie este posibila ejectarea in atmosfera a celei mai mari cantitati de materiale, la o viteza suficient de mare pentru a inghiti planeta sub un nor de gaze si praf", a continuat acelasi expert.

"Impacturile aproape verticale (la un unghi drept de 90 de grade, n.r.) creeaza craterele cele mai mari, dar proiecteaza materiale in atmosfera mai lent si pe distante mai mici. In sens invers, un impact mai oblic nu ar fi generat atat de multe resturi de materiale" ca asteroidul prabusit la Chicxulub, a adaugat cercetatorul britanic.

Potrivit tehnicilor de reconstructie in 3D, bazate pe date geologice colectate din acel sit, impactul a creat un crater atat de mare (30 de kilometri in adancime si aproape 100 de kilometri in diametru) incat acesta nu a putut sa ramana deschis.

S-a prabusit sub propria-i greutate, aducand rocile de adancime la suprafata, a continuat profesorul Collins.

Miliarde de tone de sulf au fost ejectate, formand in atmosfera aerosoli care au blocat razele Soarelui, reducand procesul de fotosinteza si cauzand o racire a climei, provocand astfel o "iarna nucleara" si extinctia in masa a dinozaurilor non-aviari.