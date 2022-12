NASA pregătește un experiment absolut: Aeronava supersonică X-59 va zbura deasupra mai multor orașe americane pentru a testa noua teorie!

NASA lucrează la un proiect sezațional care începe să prindă contur. Zborul supersonic, sau zborul la viteze mai mari decât viteza sunetului, este obișnuit pentru aeronavele militare.

Dar, avioanele comerciale au fost oarecum restricționate deasupra uscatului din cauza „boom-urilor" produse de acest tip de zbor. Însă aeronava supersonică X-59 a NASA folosește o tehnologie care ar putea schimba lucrurile, anunță descopera.ro.

Boomurile sonice sunt o secvență de unde de șoc produse de aeronavele supersonice; aceste unde se combină pentru a forma două zgomote asurzitoare care pot fi auzite de la distanțe de kilometri. Deasupra uscatului, boomurile produc niveluri de zgomot inacceptabile pentru oameni.

Deși au existat câteva succese în trecut, cum ar fi cu aeronava Concorde, acum pensionată de mult timp, acesteia i s-a interzis să efectueze zboruri deasupra uscatului. De atunci, în general, au existat puține încercări de a face din zborul supersonic o normă pentru avioanele comerciale, scrie Interesting Engineering.

Aeronava supersonică X-59 a NASA își propune să elimine boomurile sonice

Dar dacă ar putea fi găsite mijloace pentru a reduce zgomotul generat de aceste aeronave, în special deasupra uscatului, s-ar putea scurta drastic timpul de călătorie. Aeronava supersonică X-59 planificată de NASA s-ar putea dovedi revoluționară exact în această privință.

Echipată cu ceva numit Tehnologia Supersonică Tăcută (Quiet Supersonic Technology; QueSST), această tehnologie de reducere a boomului sonic este dezvoltată pentru a face zborul supersonic deasupra pământului o posibilitate reală în viitor.

X-59 măsoară 29 de metri în lungime și are o anvergură a aripilor de 9 metri. Ca și Concorde, aeronava are în față un con lung și ascuțit care împiedică vederea înainte. Această obstrucție va fi compensată de un sistem îmbunătățit de viziune de zbor, care este cel mai probabil format din camere 4K.

Ce niveluri sonore sunt deranjante pentru oameni?

Nivelul perceput de 105-110 decibeli (PLdB) al lui Concorde la sol este mult mai mare decât ținta de 75 PLdB a aeronavei proiectate de Lockheed Martin. Potrivit proiectanților, boomul produs de această aeronavă nu ar trebui să fie mai puternic decât sunetul ușii unei mașini.

Pentru a pune aceste niveluri în perspectivă, o șoaptă are aproximativ 30 dB, conversația normală are aproximativ 60 dB, iar motorul unei motociclete în funcțiune are aproximativ 95 dB. Nivelurile de peste 70 de decibeli pot afecta auzul uman, iar cele de peste 120 de decibeli le pot provoca daune severe timpanelor.

Aeronava a fost prezentată în cadrul unei întâlniri a Acoustical Society of America

Potrivit lui Gautam Shah, de la NASA Langley Research Center, caracteristicile aeronavei au fost discutate în cadrul prezentării „NASA Quest Mission - Community Response Testing Plans" de la cea de-a 183-a întâlnire a Acoustical Society of America.

Aeronava supersonică X-59, potrivit lui Shah, „este menită să valideze și să demonstreze instrumentele și tehnologiile de proiectare care fac posibilă proiectarea unei aeronave cu o formă diferită care modifică modul în care se comportă undele de șoc supersonice".

„În loc să fie auzite drept un bum puternic, undele de șoc nu se îmbină. Ele slăbesc rapid, rezultând un sunet mai degrabă asemănător cu o lovitură slabă", a adăugat el.

Ce teste mai trebuie să treacă aeronava supersonică X-59 înainte de a fi folosită în mod regulat?

NASA va zbura deasupra mai multor orașe americane pentru a testa teoria și a determina cum va reacționa publicul la diferite niveluri de zgomot. Shah și echipa sa vor măsura sunetul aeronavei și vor efectua sondaje în cadrul populației generale.

Organizația dorește să descrie un standard de sunet supersonic de suprafață, oferind aceste cunoștințe organismelor de reglementare.

După 18 luni de teste pentru a asigura performanța și siguranța aeronavei, primul zbor al X-59 este programat să aibă loc în 2023. NASA intenționează să efectueze între 4 și 6 teste comunitare în întreaga țară între 2025 și 2026 pentru a le furniza autorităților de reglementare rezultatele în 2027.