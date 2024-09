Nasa testează vela solară: vizibilă chiar și de pe Pământ

NASA testează în prezent o tehnologie inovatoare de propulsie spațială: Advanced Composite Solar Sail System (ACSSS).

Acest experiment are ca scop testarea capacității de a controla și manevra sateliții folosind doar lumina soarelui ca forță de propulsie. Și cel mai fascinant lucru este că oricine de la sol poate încerca să vadă această pânză solară datorită reflexivității sale ridicate.

O velă solară este o suprafață reflectorizantă mare care utilizează presiunea luminii solare pentru a genera o flotabilitate ușoară, dar constantă.

Atunci când fotonii luminii solare lovesc suprafața pânzei, aceștia își transferă impulsul către nava spațială, care, în consecință, accelerează. Deși forța produsă este extrem de mică, aplicarea sa susținută poate permite vehiculului să atingă viteze semnificative fără a avea nevoie de combustibil.

Prin urmare, această tehnologie reprezintă o soluție promițătoare pentru misiunile spațiale de lungă durată, reducând semnificativ costurile și greutatea asociate transportului de propulsoare convenționale.

Primul succes semnificativ în utilizarea unei vele solare a fost înregistrat în 2010, odată cu lansarea navei spațiale IKAROS (Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation of the Sun) de către agenția spațială japoneză JAXA. Acest vehicul a reușit să navigheze prin spațiu folosind doar presiunea radiațiilor solare, demonstrând fezabilitatea tehnologiei.

Acum, NASA încearcă să depășească acest obiectiv cu ACSSS, dezvoltat pentru a testa materiale și mai ușoare și mai rezistente.

Structura velei este susținută de brațe realizate din materiale avansate care combină rezistența și flexibilitatea, făcând posibilă desfășurarea și controlul velei în condiții extreme. Vela a fost desfășurată pe sol pentru prima dată la începutul anului 2024, în vederea pregătirii pentru actualul test pe orbită.

ACSSS se află în prezent pe orbită, la o altitudine cuprinsă între 500 și 600 de kilometri deasupra suprafeței Pământului, și poate fi observat pe cerul nopții datorită reflexivității sale ridicate.

Folosind aplicația NASA, este posibil să se determine exact unde și când să se privească pentru a încerca să se vadă vela solară în timp ce trece pe deasupra noastră.

La lansare, vehiculul a fost lăsat în mod deliberat fără controlul atitudinii, ceea ce l-a făcut să se rostogolească în spațiu.

Acest scenariu simulează o situație critică pentru a testa capacitățile de manevră ale pânzei și pentru a permite inginerilor să evalueze dacă este posibil să stabilizeze vehiculul spațial și să îi controleze direcția folosind doar pânza. Odată ce au înțeles cum să gestioneze desfășurarea brațului și a velei, echipa a planificat să recâștige controlul atitudinii pentru a stabiliza vehiculul.

Analizele ulterioare se vor concentra pe dinamica zborului și pe ajustarea orbitei, iar vela, odată desfășurată complet, va acoperi o suprafață de aproximativ 9 metri pe fiecare parte.

În prezent, planorul trage un mic satelit, iar dacă experimentul dovedește succesul tehnologiei, acesta va deschide calea pentru noi moduri de propulsie spațială care nu depind de motoare de rachetă sau surse nucleare, ci pur și simplu de soare.

Această evoluție ar putea marca un punct de cotitură semnificativ în viitoarele misiuni spațiale, permițând călătorii mai lungi și mai ambițioase către destinații precum asteroizi, comete sau chiar alte planete din sistemul nostru solar.

O abordare inovatoare care, în mod paradoxal, amintește de vechile tehnici de navigație, amintind de modul în care navele cu pânze se deplasau pe mare exploatând puterea vântului.

ACSSS reprezintă un potențial salt înainte în explorarea spațiului îndepărtat. Dacă tehnologia se dovedește a fi de succes, am putea asista la o eră în care velele solare vor deveni un standard pentru misiunile spațiale pe termen lung, facilitând explorarea interplanetară și interstelară cu costuri energetice minime.

Astfel, pe măsură ce testele continuă, nu ne rămâne decât să privim spre cer și să așteptăm să vedem această velă solară strălucind în întuneric, un semn luminos al unui viitor tehnologic la orizont.