Nassim Taleb. Incompetenta si erori de rationare in legatura cu purtarea mastilor faciale

Sase erori: 1) neglijarea efectului complex, aditiv al purtarii mastilor, 2) neglijarea nonliniaritatii probabilitatii de infectie virala per numar de expuneri, 3) confundarea absentei dovezii (avantajelor purtatului mastilor) cu dovada absentei (avantajelor purtatului mastilor), 4) neglijarea realitatii ca oamenii nu au nevoie de guverne ca sa isi produca masti, 5) neglijarea efectelor aditive ale semnalelor statistice, 6) ignorarea de catre pseudo-libertarieni a Principiului Non-Agresiunii (mastile ii protejeaza si pe altii de tine, nu doar invers; intr-un proces multiplicativ, fiecare persoana pe care o infectezi ii va infecta si pe altii).

Mastile (si vizierele) impreuna cu limitarea evenimentelor de super-contagiune ne pot economisi miliarde de dolari prin evitarea viitoarelor carantine si procese legale si au potentialul sa fie suficiente (cu conditia respectarii adecvate) pentru oprirea pandemiei. Birocratilor nu le plac solutiile simple.

Prima eroare: neglijarea efectului complex, aditiv

Din experienta proprie, oamenii care se pricep la examene (si devin birocrati, economisti sau impostori) nu se pricep la a intelege non-liniaritatile si dinamicile.

OMS-ul, CDC-ul american (Centrul pentru Controlul Bolilor) si alte astfel de birocratii nu au reusit sa realizeze, in prima faza, ca beneficiile purtatului mastilor sunt cumulative prin simplul fapt ca dinamica interactiunii se schimba cand din doua persoane ambele poarta masca.

Sa consideram (pentru a simplifica) ca mastile reduc atat transmiterea cat si receptarea la un factor p. Ce efect ar avea asta asupra R0 (adica asupra ratei raspandirii infectiei)?

Abordarea naiva (folosita de birocratii de la CDC/OMS si de alti imbecili) este de a spune ca daca mastile reduc la 1/4 probabilitatea transmisiei, atunci am putea considera ca R0=5 ar putea scadea la R0= 1 1/4. Enooorm, dar se poate si mai bine.

Trebuie sa consideram ambele laturi ale ecuatiei. Conform simplificarii noastre, cu un p=1/4, obtinem R0'=R0. Scaderea lui R devine una de 93,75%! Il imparti practic pe R la 16! Chiar si daca mastile ar functiona doar 50% din timp, am obtine o scadere de 75% a lui R0.

A doua eroare: neglijarea nonliniaritatii probabilitatii de infectie virala per numar de expuneri

Eroarea este de a considera ca daca reducem expunerea la virus cu 1/2, sa zicem, am reduce si riscul, exprimat ca probabilitatea infectarii, cu 1/2. Lucrurile nu stau chiar asa.

Acum sa consideram (Fig. 1) ca probabilitatea urmeaza un raspuns la doza (expunere) nonliniar, o "curba S". In partea convexa a curbei, castigurile sunt disproportionat de mari: o reducere cu x% a expunerii virale duce la o scadere mult mai mare decat x a riscului infectarii. Suntem evident in partea convexa a curbei. Folosind cazul de mai sus ca un exemplu, o reducere de 75% a cantitatii de particule virale in timpul unei expuneri scurte ar putea reduce probabilitatea infectarii cu 95% sau mai mult!

A treia eroare: confundarea absentei dovezii cu dovada absentei

Tot aud ca "nu exista dovezi ca mastile functioneaza" de la uzualii idioti care se considera "oameni de stiinta empiristi". De asemenea, nu exista nicio dovada ca daca imi incui usa la noapte asta o sa previna un eventual jaf. Insa tot ce ar putea bloca transmiterea ar putea sa ajute. Spre deosebire de scoala, viata reala nu este despre certitudini. Atunci cand ai dubii, protejeaza-te cum poti. Unii au invocat insa rationalizarea eronata ca mastile induc utilizatorului un sentiment de falsa siguranta: se poate insa argumenta cu tarie ca mastile duc la o mai buna constientizare a riscurilor si la un comportament mai prudent.

A patra eroare: neintelegerea pietei si oamenilor

Birocratii paternalisti s-au impotrivit unor indemnuri generale de a purta masti, motivand ca oferta este limitata si ca furnizorii nu ar putea face fata cererii crescute create de populatie, ducand la crize de masti pentru personalul medical - asa ca ne-au mintit spunandu-ne ca "mastile nu sunt eficiente". Ei nu au luat in calcul inventivitatea si creativitatea oamenilor, care nu au nevoie de guverne care sa produca masti pentru ei: orice poate fi convertit intr-o masca satisfacatoare, chiar si niste carpe cusute cu filtre de cafea inauntru. Iar birocratii au fost cu atat mai putin constienti de conceptul pietelor libere si de existenta oportunistilor capabili sa aprovizioneze populatia cu ce isi doreste.

A cincea eroare: ignorarea unor semnale statistice extrem de puternice

Multe persoane care au de a face cu statistica gandesc ori in concepte mecanice (precum corelarea) pe care nu le prea inteleg ori in rezultate locale; se tem sa prezinte "anecdote" si nu reusesc sa inteleaga semnalele statistice, interpretate prin observarea intregii povesti, nu a partilor ei separate - unde, din nou, dovezile se aduna. Avem, de exemplu a) povestea salonului de infrumusetare in care mastile sunt obligatorii, atat pentru clienti cat si pentru personal, unde doi angajati infectati cu coronavirus nu si-au infecta niciunul din cei 140 de clienti ai lor (ducand sub 1% probabilitatea infectarii in contextul purtarii bilaterale a mastilor intr-un mediu de tip salon) - stim, de asemenea probabilitatea infectarii pentru persoanele nepurtatoare de masca din zeci de mii de surse de date si diverse estimari ale R0 plus b) rata infectarii in tarile unde mastile sunt obligatorii si c) o multime de cercetari cu metodologii mai mult sau mai putin eronate, etc.

A sasea eroare: Principiul Non-Agresiunii

"Libertarienii" (intre ghilimele) se impotrivesc purtarii mastilor, motivand ca aceasta ar fi o restrangere a libertatii lor. Insa intreg conceptul libertatii sta in Principiul Non-Agresiunii, echivalent al Regulii de Argint: nu trebuie sa le faci rau altora; iar ei in schimb nu trebuie sa iti faca rau tie. Cu atat mai jignitoare este pretentia pseudolibertarienilor ca marelui lant de magazine Costco sa i se interzica sa isi oblige clientii sa poarte masti - in timp ce adevaratul libertarianism iti permite sa iti definesti propriile reguli pe proprietatea ta privata. Costco ar trebui sa poata sa isi oblige vizitatorii sa poarte camasi roz si ochelari mov, daca asta si-ar dori.

Tineti cont de faptul ca atunci cand infectati o alta persoana nu infectati doar o alta persoana. Infectati mult mai multi oameni si cauzati un risc sistemic.