Nava de croazieră Majestic Princess, focar de infecție Covid-19. Ce se întămplă acum cu pasagerii

Pasagerii infectați cu Covid au fost sfătuiți să stea departe de mijloacele de transport în comun după cel mai mare focar de infecție de la Ruby Princess, anunță The Guardian. Nava de croazieră Majestic Princess - care transporta aproximativ 800 de pasageri Covid-19 pozitiv - a acostat la Sydney, iar pasagerii au debarcat în oraș.

Nava a acostat la Circular Quay sâmbătă dimineața devreme, după ce a plecat din Noua Zeelandă. Aceasta va pleca din Sydney spre Melbourne sâmbătă după-amiază. Acostarea navei a readus în discuție spectrul sosirii la Sydney a vasului Ruby Princess în martie 2020 - la începutul pandemiei din Australia - care a fost în cele din urmă legat de 28 de decese și peste 600 de infecții, ceea ce a declanșat o comisie specială de anchetă a guvernului NSW și un proces colectiv împotriva operatorului.

Aproximativ 4.600 de pasageri și membri ai echipajului se aflau la bordul Majestic Princess când aceasta a acostat la Sydney, sâmbătă dimineața devreme. Operatorul Princess Cruises a declarat că pacienții cu virus au fost izolați și fiecare pasager a fost supus unui test rapid de antigen în cele 24 de ore înainte de sosire. Oaspeții care au fost testați pozitiv și au ales să rămână pe navă au fost nevoiți să se izoleze timp de cel puțin cinci zile.

În timp ce persoanelor cu Covid nu li se cere în prezent să se izoleze în jurisdicțiile australiene, se recomandă să rămână acasă cât timp nu se simt bine. Marguerite Fitzgerald, care este președinte al companiei mamă a Majestic Princess, Carnival Australia, a declarat că toate cazurile au fost asimptomatice sau ușor simptomatice și că au fost avertizați să stea departe de transportul public.

"O mare parte din aceste măsuri au fost planificate de luni de zile", a spus ea. "Întotdeauna am știut că există riscul ca la un moment dat să vedem o creștere a transmiterii în comunitate și că vom vedea apoi acest lucru pe navă". Fitzgerald a respins comparațiile între circumstanțele actuale și sosirea navei Ruby Princess. "Asta a fost acum aproape trei ani și, de atunci, noi, ca și comunitate, am învățat multe, mult mai multe despre Covid", a spus ea. "Am învățat ce funcționează pentru a ajuta la atenuarea transmiterii, am învățat cum să ne păstrăm persoanele vulnerabile în siguranță și nu este diferit în industria croazierelor".

Un pasager care a debarcat a declarat pentru ABC că echipajul navei a gestionat cu atenție focarul de la bord. "A fost înfricoșător pentru că am auzit despre asta, dar, bineînțeles, am fost testați negativ, iar cei de la Majestic Princess au fost foarte buni cu protocoalele. [Noi] am purtat măști în aceste ultime șapte zile și am fost foarte atenți când am coborât pe uscat".

Ministrul afacerilor interne, Clare O'Neil, a declarat că NSW Health a fost "agenția principală pentru a gestiona modul în care vor asista pasagerii și se vor ocupa de debarcare, de la caz la caz". "Aș spune că există protocoale și jocuri regulate care au apărut în urma Ruby Princess", a declarat O'Neil.

NSW Health a evaluat nivelul de risc Covid pentru Majestic Princess ca fiind "Tier 3", ceea ce indică un nivel ridicat de transmitere. Astfel de nave cu "impact ridicat" au "o mulțime de cazuri la bord (100 sau mai multe cazuri pozitive la 1.000 de persoane) și/sau nava nu poate menține serviciile critice din cauza lipsei de personal sau de resurse".

Epidemia survine după o creștere a numărului de cazuri în Australia în cursul săptămânii trecute - un "al patrulea val" anticipat -, ceea ce a determinat Queensland să ceară locuitorilor să se mascheze în unitățile sanitare, în spații închise și în mijloacele de transport în comun.