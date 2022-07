Nicole Kidman îi îndeamnă pe americani să mănânce insecte pentru a face față penuriei de alimente! VIDEO

În timp ce fabricile de alimente din SUA ard "inexplicabil", se deschide o fabrică uriașă pentru a transforma insectele în produse pentru consumul uman. Vedeta de la Hollywood Nicole Kidman s-a alăturat elitei care îndeamnă omenirea să nu mai mănânce friptură și să înceapă să mănânce insecte.

Filmând un videoclip promoțional pentru Vanity Fair, Nicole Kidman încearcă să convingă masele că insectele, cum ar fi viermii cu corn, greierii și lăcustele, sunt delicioase. Afirmând că "a mânca microbivolițe" este "talentul ei ascuns", Kidman spune că viermii cu coarne sunt "uimitori", iar greierii sunt "grozavi... ca nimic din ce ai gustat vreodată". În ceea ce privește lăcustele prăjite la desert, acestea sunt "rafinate", potrivit vedetei de la Hollywood, care are dificultăți în a-și reprima un zâmbet în mai multe momente din videoclip.

În timp ce fabricile de procesare a alimentelor din SUA continuă să ardă în mod misterios, o nouă fabrică gigantică și-a deschis discret porțile și produce alimente din insecte. La sfârșitul lunii mai, Aspire Food Group a anunțat că a deschis în London, Ontario, Canada, cea mai mare fabrică de alimente cu "proteine alternative" din lume, care folosește greieri ca ingredient principal. "Noua fabrică a Aspire ar urma să producă 9.000 de tone de greieri pentru consumul uman și animal în fiecare an. Asta înseamnă aproximativ două miliarde de insecte care vor fi distribuite în fiecare an în Canada și în Statele Unite", se arată într-un raport. Aspire se laudă că are deja comenzi care o vor ține ocupată în următorii câțiva ani.

Nice try, globalists... STICKING WITH STEAKS!!! pic.twitter.com/GzY5DytnN1 — il Donaldo Trumpo (@PapiTrumpo) July 6, 2022

Potrivit Westernjournal.com: Aspire spune că greierii sunt bogați în proteine și ar trebui să fie considerați următorul "superaliment". Această sursă de hrană bogată în fibre se găsește deja în magazinele alimentare și în restaurante, spun ei, iar acestea "au o amprentă ecologică mai mică decât sursele tradiționale de proteine". Bineînțeles, de zeci de ani, stângiștii promovează "durabilitatea" insectelor ca hrană, iar entitățile cvasi-guvernamentale încearcă de ani de zile să vândă insectele. Recent, New York Food Policy a întrebat "De ce nu mâncăm mai multe insecte?", iar Smithsonian a publicat recent o întreagă secțiune pe site-ul său dedicată promovării insectelor ca hrană.

În Marea Britanie, oamenii de știință și cercetătorii încearcă să convingă guvernul britanic să înceapă să servească elevilor hrană din insecte în școlile controlate de guvern. "Cercetătorii intenționează să hrănească cu insecte precum greierii de casă și viermii de făină copiii cu vârste cuprinse între cinci și 11 ani din patru școli primare din Țara Galilor", a relatat Daily Mail în luna mai. De asemenea, mass-media publică adesea povești despre cum oamenii ar trebui să schimbe producția de alimente pentru a mânca insecte. Anul trecut, revista Time a publicat un articol intitulat "Cum ar putea oamenii care mănâncă insecte să ajute la salvarea planetei". The Guardian s-a alăturat afirmației conform căreia "Viitorul alimentelor este în insecte". Și, ca să nu fie mai prejos, canalul de stânga CNN a intervenit pe această temă, susținând că insectele sunt "hrana care poate hrăni și, poate, salva planeta".

Într-adevăr, Aspire Food Group s-a născut în 2013, când Mohammed Ashour, un student egiptean născut la McGill, și echipa sa au câștigat prestigiosul premiu Hult Prize, în valoare de 1 milion de dolari, pentru cercetările lor privind insectele ca sursă de hrană pentru oameni. Premiul, prezentat de președintele Bill Clinton, i-a inspirat pe Mohammed Ashour și echipa sa să creeze Aspire Foods pentru a explora în continuare utilizarea insectelor în alimentație. Aspire este înregistrată în Ghana, o țară africană, și are acum facilități în SUA și Canada. "Practic, am cartografiat întreaga călătorie a unui greiere de la eclozare până la lot și am analizat toate posibilitățile de colectare a datelor și de aplicare a automatizării", a declarat Ashour pentru Food Navigator în 2017.

Ashour nu este deloc singur. Miliardarul de stânga Bill Gates a încercat, de asemenea, să promoveze insectele pentru hrană. Un grup dedicat dezvoltării de insecte pentru hrană a obținut un grant important de la Fundația Bill și Melinda Gates în 2012 și a lucrat pentru ca omenirea să ajungă să mănânce insecte. Gates a încercat, de asemenea, să îndrepte oamenii către alimentele sintetice. Anul trecut, el a devenit celebru pentru că a insistat ca lumea să nu mai mănânce carne de vită și să o înlocuiască cu produse din carne sintetică. Între timp, în timp ce elitele miliardare și oamenii de știință de stânga încearcă să ne împingă să mâncăm insecte și alimente sintetice create chimic, America se confruntă cu un număr din ce în ce mai mare de dezastre care ne lovesc fermele, fabricile și uzinele de procesare, punând și mai multă presiune asupra lanțului nostru alimentar deja tensionat.

În timp ce prețurile continuă să crească vertiginos în magazinele alimentare americane, suntem martorii unui dezastru după altul. Săptămâna trecută, mii de vite grase au murit brusc - aparent din cauza unor probleme legate de căldură - în Kansas, mai mult de jumătate de milion de kilograme de pui pre-gătiți au trebuit să fie retrase de la vânzare de teama unor boli, iar mii de pui au murit într-un incendiu masiv într-o fermă din Arkansas. Toate acestea se adaugă la o listă din ce în ce mai mare de facilități care sunt distruse chiar în momentul în care sunt cele mai necesare. În mijlocul acestor distrugeri, un grup de stângiști din Canada deschide o uriașă instalație pentru a ne face să mâncăm insecte. Poate fi o coincidență, dar sincronizarea este uimitoare.