Nicușor Dan se vaccineaza la spartul târgului (de Craciun) cu un ser devenit ineficient si uzat moral. Nici nu s-a vaccinat bine si deja râde ca prostul!

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anuntat in fata presei ca se va vaccina saptamana viitoare cu prima doza. Asta dupa ce in repetate randuri a afirmat ca nu se vaccineaza pentru ca a trecut prin boala si pentru ca nu a primit acceptul de la medicul sau curant, urmand sa faca mai multe teste.

Lasand la o parte faptul ca Nicușor Dan practic ne spunea ca suferă de o boală ce necesita tratament permanent (si in calitate de primar al Bucurestiului ar fi trebuit sa-i informeze pe ceteateni despre ce e vorba, de pilda, poate fi o boala mintala ce pune la indoiala deciziile) anuntul sau aseaza sub semnul intrebarii capacitatea de a gandi logic a fostului olimpic la matematica. Pai, daca tot nu te-ai vaccinat timp de 11 luni, sa o faci acum cand serurile sunt cvasi-depasite (au eficacitate redusa in fata noilor tulpine virale, dovada si infectarile masive din comunitatile super-vaccinate), cand se pregateste ca tulpina sud-africana care "ocoleste" vaccinul (spun specialistii, cu 40%, plus degradarea in timp de 50% la varianta "delta", anuleaza efectul) si cand se pregateste aprobarea vaccinurilor de generatia a doua (cel german si cel elvetian, dar si doi dintre producatorii vaccinurilor actuale anunta upgrade la inceputul anului viitor) este, asadar, o dovada de lipsa de logica totala. Mai mult, doi producatori din lista ce va fi aprobata de EMA produc vaccinuri pe baza de virus inactiv, pentru cei care sunt sceptici la tehnologia ARN mesager, sau cea cu vector viral si secventa de proteica sintetica. Iar UE a anuntat azi ca va recomanda mărirea paletei de vaccinuri si va aproba si imunizarea cu serul rusesc, ca si pe cel indian si e foarte posibil si pe cel chinezesc (toate, insa, fiind destinate tot variantei "alfa" a Sars-Cov-2).

Nicusor Dan putea foarte bine sa astepte inca o luna (tot se facea anul de la debutul campaniei) ca sa beneficieze de un vaccin de ultima generatie cu protectie totala, dupa cum a recomandat chiar Adrian Marinescu, managerul medical de la "Matei Balș", intr-o emisiune televizata. Nicusor Dan se pare ca ales sa spuna ca se vaccineaza dupa ce s-a dat decizia ca la Targul de Craciun, organizat chiar de Primaria Capitalei, sa nu se poata intra decat pe baza de vaccinare sau de 180 de zile de la trecerea prin boala. Primarul Capitalei a iesit din termenul de 180 de zile (nu s-a putut intalni la Guvern nici cu Florin Cîțu in urma cu doua saptamani). Nu putea sa intre cu test antigen, pentru ca nu e permis la intrarea in targuri, conform deciziei abuzive a DSU consus de Raed Arafat, decizie mentinuta si de noul ministru al Sanatatii Alexandru Rafila, in tandem cu ministrul de Interne Lucian Bode. In consecinta, Nicusoar Dan nu poate inaugura targul decat vaccinandu-se. Nu asta ar fi problema ca se vaccineaza, ca sa ne intelegem, ci lipsa de logica totala, serul fiind deja uzat moral (ca si primarul, de altfel!). Nu s-a vaccinat 11 luni ca a avut temeri, iar acum se vaccineaza, cum s-ar zice "la spartul târgului (de Craciun)". Si nu "imediat", daca tot a ales asta, ci candva "saptamana viitoare". Nu s-a decis insa daca o va face public, in fata presei, sau in particular, stil "ninja" (nevazut, neauzit!). Ciudat ca dupa ce a anuntat ca se vaccineaza, Nicușor Dan a inceput sa râdă "ca prostul" după cum se poate vedea in filmare... Speram sa nu mai aiba si alt efect advers, ca si asa are destule in mod "natural".

