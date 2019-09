Noi detalii despre starea lui Gabi Balint. Ce spun apropiatii acestuia

Gabi Balint a suferit un infarct si a fost supus unei interventii chirugicale la Spitalul Fundeni din Bucuresti, iar starea sa este stabila. Balint a comunicat deja cu apropiatii, dupa ce i s-au implantat trei stenturi la inima.

Lui i s-a facut rau in noaptea de vineri spre sambata, cand a mers pentru investigatii la o clinica privata, unde i s-a transmis ca a suferit un infarct. Balint a decis sa mearga la Spitalul Fundeni, unde a fost operat.

Starea de sanatate a fostului fotbalist al Stelei s-a agravat dupa ce Balint a fost prezent joi seara in studioul Digi Sport la emisiunea EuroFotbal, unde a analizat partida CFR Cluj - Lazio, din Liga Europa, anunta sursa citata. In varsta de 56 de ani, Balint n-a mai antrenat din 2014, atunci cand a pregatit-o pe U Craiova. Gabi Balint a jucat pentru Steaua in perioada 1980-1990 si a castigat alaturi de trupa din Ghencea Cupa Campionilor Europeni in 1986 si Supercupa Europei in 1987.