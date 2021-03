O bona care a decapitat o fetita de patru ani, eliberata dupa doar 5 ani de inchisoare

O bona din Rusia, care a decapitat o fetita de doar patru ani apoi a iesit in strada strigand "Allahu Akbar", a fost eliberata dupa cinci ani de la comiterea faptei, informeaza The Sun.

In timp ce tinea in maini o parte din trupul fetitei de patru ani, Gyulchekhra Bobokulova, 43 de ani, a amenintat ca se va arunca in aer. Ea se plimba pe strazile Moscovei si striga "Allahu Akbar". In 2016, o instanta a decis ca Bobokulova este bolnava mintal si ar trebui inchisa intr-o sectie psihiatrica securizata. Cinci ani mai tarziu, medicii au considerat ca femeia s-a vindecat de "tulburarea psihiatrica cronica" care a determinat-o sa omoare copilul.

Eliberarea femeii a declansat o reactii negative din partea oamenilor. Multi s-au intrebat daca bona prezinta sau nu un risc pentru societate. In cazul care a socat lumea, Bobokulova a ucis-o cu brutalitate pe micuta pe care o avea in grija, Anastasia (Nastya) Meshcheryakov, in varsta de doar patru ani, apoi i-a scos capul in strada, langa stratia metrou Oktyabrskoye Pol din Moscova, strigand: "Sunt o terorista". La acea vreme, femeia a sustinut ca a vrut sa razbune bombardamentele lui Vladimir Putin din Siria. In urma crimei, parintii fetei au contestat hotararea instantelor conform careia bona, care locuia cu familia ei de cativa ani, era bolnava psihic si au cerut sa fie judecata corespunzator.

Familia victimei a fost sustinuta inclusiv de liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, care s-a intrebat daca diagnosticul psihiatric a fost motivat politic.

In ciuda incercarilor disperate de a cere dreptate, Bobokulova a fost internata intr-un centru psihiatric pentru a primi ingrijiri. "Familia mea nu se poate simti in siguranta. Daca, pe viitor, Bobokulova ma va gasi pe mine sau pe celalalt copil al meu? In timpul anchetei, ea a marturisit ca intentioneaza sa ne omoare intreaga familie", a declarat Ekaterina Mescheryakova, mama fetitei ucise.