O contabila și transferat ilegal un milion de euro din conturile firmelor pentru care lucra

Trei persoane din Ialomita sunt cercetate pentru ca ar fi prejudiciat doua societati comerciale cu aproximativ 1.000.000 de euro, bani carora li s-ar fi disimulat adevarata provenienta prin achizitionarea de bunuri imobile si autoturisme.

Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita au pus in aplicare trei mandate de aducere, emise pe numele unor persoane, cu varste cuprinse intre 29 si 36 de ani, din Ialomita, banuite de spalare a banilor, inselaciune, frauda informatica si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2018 - 2020, in calitate de contabil, o femeie, de 36 de ani, ar fi prejudiciat doua societati comerciale, prin transferarea in mod fraudulos a aproximativ 1.000.000 de euro, prin falsificarea unor date bancare in sisteme informatice.

Banii ar fi fost transferati in conturile proprii ale femeii si in conturile mai multor persoane fizice si societati comerciale. Pentru disimularea adevaratei proveniente a sumelor de bani, cele trei persoane banuite ar fi achizitionat imobile si autoturisme. Prejudiciul a fost recuperat in proportie de aproximativ 40%. In urma administrarii probatoriului, procurorul de caz a dispus masura controlului judiciar fata de femeia de 36 de ani. Cercetarile sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita, pentru documentarea intregii activitati infractionale a celor in cauza si recuperarea prejudiciului cauzat.