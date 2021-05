O eruptie solara uriasă loveste azi Pamantul: Furtuna geomagnetica vine cu 1,3 milioane de kilometri pe ora

O furtuna solara puternica atinge Pamantul, dupa ce a calatorit cu o viteza de 1,3 milioane de kilometri pe ora. Aceasta a fost declansata de petele solare, care reprezinta niste regiuni intunecate ale astrului nostru, cu o temperatura de peste 3.500 de grade Celsius.

Conform astronomilor impactul fluxului va ajunge la noi, in 13 mai 2021, fiind catalogat in categoria G3, de intensitate puternica, pe o scala cu cinci trepte, cum a atentionat Space Weather. Acest gen de furtuna se produce doar de 100 de ori pe ciclul solar, care se intinde pe o durata de 11 ani, potrivit Administratiei Nationale a Oceanului si Atmosferei (NOAA) din Statele Unite. Consecintele impactului furtunii solare asupra Pamantului sunt destul de importante, astfel sistemele de energie electrica pot fi afectate, necesitand corectii sau declansand alarme false, la unele dispozitive de protectie.

De asemenea, pot aparea probleme la navigatia aeriana prin satelit, navigatia radio de joasa frecventa, probele in receptionarea posturilor radio si a comunicatiilor. Acest lucru se datoreaza faptului ca atunci cand fotonii proveniti din eruptia solara bombardeaza bariera magnetica de protectie a Pamantului, aceasta se extinde, facand semnalele prin satelit mai greu de receptionat, scrie Nature World News. Puternica furtuna geomagnetica, aflata in desfasurare, va produce si splendide Aurore Boreale pe cerul noptii, dupa amurg, in Europa Centrala si in Statele Unite, a anuntat John David McKinnon din Alberta, Canada.