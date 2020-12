O femeie a fost arestata dupa ce si-a tinut fiul inchis in casa aproape 30 de ani

Autoritatile suedeze au anuntat marti arestarea unei femei septuagenare, suspectata ca si-a tinut fiul inchis in casa timp de 28 de ani, acesta fiind descoperit, potrivit presei suedeze, intr-un apartament situat la periferia Stockholm cu plagi infectate, subnutrit si cu dantura afectata, relateaza AFP.

"Mama este suspectata de privare de libertate si de vatamare corporala", a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al politiei, Ola Osterling. Fiul, in varsta de 41 de ani "a stat inchis foarte mult timp" in apartamentul familiei, situat in Haninge, o suburbie a capitalei Stockholm, a precizat el. Potrivit publicatiilor Expressen si Aftonbladet, femeia l-a tinut inchis timp de 28 de ani dupa ce l-a retras de la scoala cand avea 12 ani. "Alerta a fost data de o persoana din familie, dupa ce l-a vazut pe fiu", a confirmat procuratura intr-un comunicat.

Potrivit presei suedeze, barbatul avea rani infectate la picioare, abia putea merge sau vorbi si nu mai avea dinti. Politia nu a confirmat aceste detalii, insa a precizat ca fiul femeii a fost spitalizat. "Erau urina, murdarie si praf. Mirosea a stricat (...) Nimeni nu mai facuse curatenie de ani de zile", potrivit persoanei care a facut descoperirea, citata anonim de Expressen. "Sunt socata, am inima franta, dar in acelasi timp ma simt usurata. Astept aceasta zi de 20 de ani pentru ca mi-am dat seama ca ea ii controleaza in totalitate viata, insa nu mi-am imaginat niciodata asa ceva", a spus ea. "Sunt recunoscatoare ca a primit ajutor si ca va supravietui", a afirmat ea despre fiul femeii.