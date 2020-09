O fetita de 10 ani a murit inecata in Lacul Herastrau. Prietena ei a incercat sa o salveze, dar i-a alunecat din mana

O fetita de 10 ani a murit sambata, 5 septembrie 2020, inecata in Lacul Herastrau, dupa ce a alunecat cand s-a aplecat asupra luciului apei, sa se spele pe maini.

Fetita s-a inecat sub ochii prietenei ei. Se murdarise pe maini si a vrut sa se spele. "A fost fatal. A intins mainile catre luciul apei, a facut un pas prea aproape de apa, a alunecat pe o portiune cu matasea-broastei si a cazut in lac", relateaza intr-o postare pe Facebook mama prietenei fetitei.

Femeia relateaza ca fiica ei a incercat disperata sa isi traga prietena din apa - intai a apucat-o de mana, i-a scapat, apoi a cautat un bat mai lung sa o traga din apa in felul asta. La strigatele de ajutor ale copilei a venit un barbat care a sunat la 112, a venit un al doilea care l-a strigat pe un al treilea, iar acest al treilea barbat a coborat in apa, a cautat corpul copilei in malul de pe fundul lacului si, intr-un tarziu, l-a adus la mal.

Barbatul i-a facut victimei masaj cardiac, iar prietena ei i-a facut respiratie gura la gura cum vazuse la scoala la o lectie de prim-ajutor. "Au urmat peste 60 de minute de proceduri de resuscitare din partea pompierilor si medicilor, insa nu au mai putut-o readuce la viata", relateaza mama prietenei copilului decedat.