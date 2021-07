O instructoare de fitness a reclamat faptul că American Airlines nu i-a permis accesul în avion din cauza pantalonilor ei prea scurți

Deniz Saypinar, fotomodel și influencer pe social media, a declarat zilele trecute că i s-a interzis un zbor al companiei American Airlines deoarece pantalonii cu care era îmbracată erau prea scurți, relatează publicația Business Insider.

Saypinar a susținut pe contul ei de Instagram, unde are peste un milion de urmăritori, că American Airlines a maltratat-o. Deși postările nu mai erau disponibile ziua următoare, publicația The Independent a raportat că în ele fotomodelul a spus că angajații companiei aeriene au considerat că pantalonii ei din denim erau „prea scurți".

Potrivit The Independent, Saypinar a spus: „Nu m-au dus la avion pentru că „ești dezbrăcat și jigniți alte familii ". O fotografie pe care Saypinar a împărtășit-o pe Instagram Story a arătat că purta un sutien sport și pantaloni scurți. Saypinar a spus că a venit în America pentru a „experimenta libertatea" și a scăpa de misoginia cu care s-a confruntat în Turcia și că a fost îngrozită de tratamentul pe care îl are compania aeriană, au raportat The Independent și CBS DFW.

Într-o poveste de urmărire pe Instagram, Saypinar a spus că singurul lucru „traumatic și jignitor" al situației a fost modul în care a tratat-o ​​compania aeriană, nu pantalonii scurți și tricoul pe care îl purtase. Ea a mai spus că persoanele care îi trimit e-mailuri de ură și care îi critică îmbrăcămintea ar trebui să „se ocupe de problemele tale interioare" și să lase oamenii să trăiască cum vor.

"Încerc încă să trec peste asta. O astfel de traumă", a scris ea într-o altă poveste Instagram, mai târziu luni. „Încă mai simt că ar trebui să port mai multe straturi". Când a fost contactat pentru comentarii cu privire la incident, un purtător de cuvânt al American Airlines a spus că a fost „refuzată îmbarcarea pentru un client" într-un zbor din Dallas-Fort Worth către Miami în acea zi.

"După cum se menționează în condițiile de transport, toți clienții trebuie să se îmbrace corespunzător, iar îmbrăcămintea jignitoare nu este permisă la bordul zborurilor noastre", se menționează în comunicat. Mulți comentatori la postarea de pe Instagram de Saypinar duminică și-au exprimat sprijinul. „Din păcate, țara pe care am servit-o este plină de ipocriți și gelozie", a scris un utilizator. "O femeie adultă nu poate urca într-un avion în SUA îmbrăcată așa, dar ar putea în Europa? Unde este libertatea în asta?"