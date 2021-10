O nouă ipoteză de lucru: Vaccinații care fac Covid îi pot "vaccina" pe cale aeriana și imuniza pe nevaccinați!

Odata cu vaccinarile masive cu noua tehnologie ARN mesager au aparut si o serie de terorii referitoare la aceasta procedura noua, fie teorii stiintifice - bazate pe studii sau pe modele conceptuale - fie teorii ale conspiratiei, care au impanzit internetul.

Cea mai noua astfel de ipoteza de lucru a specialistilor, care deocamdata nu a facut obiectul unui studiu amplu ci este in faza conceptuala, pune in discutie un mecanism prin care cei vaccinati care trec prin boala Covid nu ar raspandi numai virusul la fel ca si cei nevaccinati, ci chiar ar contribui la o imunizare pe care aeriana "clasica" a celor nevaccinati, chiar daca nu atat de eficienta ca si vaccinarea propriu-zisă, se arata intr-o lucrare publicata in presa de specialitate si care ridica aceasta problema ce ar trebui studiata in viitor.

Noua teorie ar avea la baza urmatorul mecanism, explicat in mod simplificat: Cei care sunt vaccinati au primit informatii care avertizeaza sistemul imunitar asupra atacului virusului Sars-Cov-2 intrucat au fost inoculati cu proteina spike a virusului, cea responsabila de infectarea celulelor. Dupa vaccinare, sistemul imunitar se declanseaza sa atace si sa elimine din organism proteina spike. Odata cu intrarea virusului real in circuitul sanguin, sistemul imunitar stie acum despre virsul inamic si-l ataca. Atacandu-l il slabeste iar cand virusul acesta "letargic" ajunge in plamani odata cu procesul de oxigenare (de eliminare de CO2) este eliberat de plamani in atmosfera inconjuratoare, dupa ce in prealabil se acumuleaza si in caile aeriene superioare, de unde se face permanent schimbul cu mediul.

Ca atare, un vaccinat care trece prin boala elimina intr-o oarecare masura o incarcatura virala de Sars-Cov-2 dar mult slabit in agresivitate, e drept ca si in contagiozitate. Acest virus "letargic" daca este aspirat pe caile aeriene superioare de un nevaccinat este echivalentul unei "vaccinari" nazale a unui "vaccin" clasic, intrucat vaccinul bazat pe vechea tehnologie exact asta presupunea: un virus slab care să nu dezvolte boala ci sa informeze sistemul imunitar despre adversar.

Acum s-a dovedit stiintific ca poate exista si "vaccinare" nazala (prin procedeul de prizare) si este chiar folosita de cateva companii farmaceutice si va fi utilizata pe scara larga in viitor. Cei care studiaza acesta teorie sustin ca efectul acestei imunizari este cu atat mai eficient cu cat persoana vaccinata dezvolta o forma simptomatica a bolii, si cu o gravitate cel putin medie, astfel incat incarcatura virala sa fie cat mai mare cu acesti virusi slabiti. Pe de alta parte, alti experti afirma ca si daca s-ar dovedi adevarata aceasta teorie, eficienta imunizarii de grup prin aceasta metoda este destul de redusa, ceea ce inseamna ca nu trebuie exclusa vaccinarea cu ARN mesager care este acum in utilizare pe scara larga.