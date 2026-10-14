O nouă variantă de COVID se răspândește în Europa. Specialiștii atrag atenția asupra unui simptom neobișnuit
Postat la: 14.10.2026 |
COVID-19 nu a dispărut nici în această toamnă, iar numărul cazurilor crește în unele țări europene. Un rol important îl are noua variantă XFG. Pe lângă durerea în gât, tuse și febră, aceasta poate provoca și o răgușeală neobișnuit de accentuată.
Această variantă a fost identificată de specialiști în 2025 și a apărut prin recombinarea a două linii anterioare ale coronavirusului. Unele publicații o numesc „COVID-ul american", deși nu există certitudinea că a apărut în Statele Unite, notează tn.nova.cz.
Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a atras atenția asupra creșterii numărului de cazuri și spitalizări. Potrivit celor mai recente date citate de publicația The Independent, în Regatul Unit au fost înregistrate 1.374 de cazuri de COVID-19 în august, iar în septembrie numărul acestora a ajuns la 4.589, în creștere cu aproximativ 230%.
Și numărul internărilor a crescut semnificativ. Dacă în august au fost raportate 950 de spitalizări asociate COVID-19, în septembrie totalul a ajuns la 4.939, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 420%.
Datele UKHSA arată și o creștere a proporției testelor pozitive efectuate în spitale, de la 5,9% la 7% în septembrie. Mai mult de jumătate dintre testele pozitive au indicat prezența variantei XFG, cunoscută și sub denumirile Stratus sau „COVID-ul american".
Creșterea s-a observat și de la o săptămână la alta. În săptămâna încheiată la 23 septembrie, numărul cazurilor a ajuns la 1.364, față de 1.061 în săptămâna precedentă, o creștere de aproape 30%. În același timp, datele UKHSA au indicat o creștere cu 15% a spitalizărilor, până la 261, în săptămâna încheiată la 31 august.
Numărul real al infectărilor ar putea fi mai mare, întrucât statisticile se bazează pe raportările NHS England privind testarea pacienților care ajung să se simtă foarte rău din cauza virusului. Astfel, persoanele cu forme mai ușoare ale bolii pot să nu fie testate sau diagnosticate oficial.
Cu toate acestea, nivelul actual al cazurilor rămâne mult sub cel din ianuarie 2021, când peste 20.000 de persoane erau internate în spitalele britanice din cauza COVID-19.
„Deși activitatea COVID-19 a înregistrat unele creșteri recente, numărul cazurilor rămâne scăzut în Regatul Unit", a declarat Alex Allen, epidemiolog consultant în cadrul UKHSA.
Acesta a precizat că instituția monitorizează datele referitoare la variantele COVID-19 atât în Marea Britanie, cât și în alte țări, și publică periodic rezultatele supravegherii epidemiologice.
Creșterea cazurilor vine în contextul în care autoritățile sanitare îi îndeamnă pe cei eligibili să se vaccineze împotriva gripei și COVID-19 înaintea lunilor de iarnă, când infecțiile respiratorii tind să se înmulțească. Potrivit publicației citate, vaccinul administrat în acest sezon este conceput să ofere protecție și împotriva variantei XFG și a variantelor înrudite.
Ce simptome provoacă varianta XFG
Simptomele variantei XFG sunt asemănătoare celor provocate de variantele anterioare ale coronavirusului. Printre acestea se numără durerea în gât, tusea, febra și răgușeala. La unele persoane, vocea poate deveni neobișnuit de răgușită, simptom care a atras atenția specialiștilor.
Infecția se poate manifesta și prin oboseală, dureri de cap și musculare sau secreții nazale. În anumite cazuri pot apărea și tulburări digestive.
Simptomele nu permit însă diferențierea sigură a COVID-19 de o răceală obișnuită sau de o altă infecție respiratorie. Potrivit NHS, majoritatea persoanelor care prezintă simptome nu au nevoie să efectueze un test rapid, deși testarea poate fi utilă în anumite situații.
Serviciul britanic de sănătate recomandă persoanelor care cred că au COVID-19 să evite contactul cu alte persoane timp de cinci zile sau, în cazul celor sub 18 ani, timp de trei zile. De asemenea, persoanele care au un rezultat pozitiv la test ar trebui să evite întâlnirile cu persoane cu sistem imunitar slăbit timp de zece zile de la data testării.
Cine prezintă un risc mai mare de complicații
Deși datele actuale nu indică faptul că varianta XFG ar provoca forme mai grave ale bolii decât alte variante aflate în circulație, riscul de complicații rămâne mai ridicat în cazul persoanelor vârstnice, al celor cu boli cronice și al persoanelor cu sistemul imunitar slăbit.
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a raportat, potrivit The Independent, o răspândire mai accentuată a virusului SARS-CoV-2 în țările Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, în timp ce impactul asupra numărului de spitalizări rămâne limitat.
În Cehia, Ministerul Sănătății a înregistrat, de la începutul noului sezon, respectiv de la 1 septembrie 2026, un total de 1.296 de cazuri confirmate de COVID-19. În ultimele șapte zile, au fost raportate 3,08 cazuri confirmate la 100.000 de locuitori.
Autoritățile recomandă persoanelor care prezintă simptome ale unei infecții respiratorii, au febră sau se simt rău să rămână acasă, dacă este posibil, și să limiteze contactul cu persoanele vulnerabile
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