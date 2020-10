O tânără abandonată la naștere a întreținut relații sexuale cu tatăl ei natural. Ei zic că s-au îndrăgostit unul de altul

O tânără din Negrești-Oaș, Satu Mare, abandonată la naștere, s-a îndrăgostit de tatăl ei biologic. Fata și-a regăsit părinții naturali când a împlinit 18 ani și a ajuns să îl iubească pe cel care i-a dat viață. Mai mult, cei doi au întreținut și relații sexuale.

Fata a aflat cine sunt părinții ei biologici în 2017 și i-a găsit în localitatea Pișcolt din Satu Mare. "De atunci am venit în vizită în repetate rânduri. Tot din luna octombrie am început să am conversaţii telefonice cu părinţii mei naturali. De la începutul anului 2018, având întâlnirile cu familia naturală, am început să mă îndrăgostesc de tatăl meu natural, (...) iar acesta la rândul lui la fel (...). De la data de 26.01.2018 am dormit împreună cu tatăl meu în acelaşi pat, întreţinând raporturi sexuale cu el, chiar dacă ştiam amândoi că suntem tată şi fiică", le-a mărturisit fata anchetatorilor.

Bărbatul i-a mărturisit soției că s-a îndrăgostit de fiica lui și că vrea să trăiască alături de ea. Polițiștii au aflat despre acest caz șocant după ce sătenii au fost la un pas să-l linșeze pe tatăl incestuos. Chiar fata lui a sunat la poliție. Tatăl și fiica lui au fost trimiși în judecată, unde au recunoscut incestul. În lipsa dovedirii relației biologice de rudenie directă, judecătorul i-a achitat pe cei doi. Decizia Judecătoriei Carei nu este însă definitivă.