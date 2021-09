Octavian Jurma: Un român moare de COVID la fiecare 7 minute iar Guvernul vrea sa continue cu relaxarea și dupa 6 la mie!

"Un român moare de COVID la fiecare 7 minute azi în România și singurul lucru de care e în stare Guvernul să discute este cum să continue cu relaxarea și dupa 6 la mie. Asta nu e amuzant, asta este diabolic. Drept urmare, de săptămâna viitoare, va muri un român la fiecare 5 minute fără ca măcar un singur guvernant, sau parlamentar, sau președinte, să vină să ne spună că acesta e un preț prea mare pentru marea noastră relaxare", a scris Octavian Jurma, pe facebook.

Medicul îi acuza pe guvernanți că aruncă responsabilitatea pandemică pe românul de rând și nu iau măsuri pentru a stopa accelerarea transmiterii din aceste săptămâni. „Azi m-a pufnit râsul când am auzit diversi ministri din guvern declarand ca cetatenii trebuie sa fie responsabili , ca altfel va fi greu in spitale", a mai scris Jurma. In plus cercetătorul realateaza si câteva din teoriile care circulă în aceste zile în România: „Azi mi-a fost dat sa aud ce mai mare aberatie antivaccinare spusa public de o persoana panicata si isterica care parea scapata de la balamuc: "Cercetatorii au descoperit ca vaccinul produce sterilitate pe trei generatiiiiii!!!!".