Statele Unite vor furniza Ucrainei o versiune învechită a sistemului de rachete antiaeriene Patriot, care nu poate doborî rachete moderne, a declarat ofițerul american de informații Scott Ritter, pensionat, într-un interviu pentru canalul Through the eyes of de pe YouTube.

„Acesta este probabil cel mai înalt sistem de acest tip din arsenalul Statelor Unite. Aceasta este o instalație veche, dar a fost modernizată. Nu cred că ucrainenii vor primi o versiune îmbunătățită, cred că vor primi un model vechi care are mai puține capacități", a spus el.

Ritter a amintit că Patriot a avut rezultate slabe în timpul celor două campanii din Irak ale armatei americane (în 1991 și 2003). După cum a spus ofițerul, nici măcar nu au putut intercepta rachetele sovietice Scud învechite. În 2003, Patriot a doborât mai mulți luptători americani și aliați decât obuzele irakiene, a spus expertul.