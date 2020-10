OMS: Oamenii au obosit si au tendinta sa nu mai respecte restrictiile dictate de autoritati. "Este o amenintare serioasa"

Potrivit unui raport emis de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), intitulat "Oboseala pandemiei - Revigorarea publica, pentru preventia COVID-19", se observa o relaxare si o demotivare a oamenilor, in ce priveste respectarea recomandarilor si restrictiilor impuse de pandemie - demotivare cat se poate de fireasca, in contextul perioadei prea lungi de criza, dar care reprezinta "o amenintare serioasa la eforturile de control a raspandirii virusului".

Specialistii OMS scriu ca "oboseala pandemiei" se simte in numarul din ce in ce mai mare de persoane care nu respecta suficient recomandarile si restrictiile, in diminuarea eforturilor de a ramane la curent cu evolutia pandemiei si in diminuarea perceptiei riscurilor pe care le presupune COVID-19.

"O astfel de demotivare este fireasca si de asteptat in acest stadiu al unei crize. La inceputul unei crize, majoritatea oamenilor este capabila sa se mobilizeze, prin activarea sistemelor de adaptare mentala si fizica, pe care oamenii le folosesc pentru supravietuirea pe termen scurt, in situatii acut de stresante. Insa, cand circumstantele cumplite continua, oboseala si demotivarea se instaleaza, iar ei trebuie sa adopte un stil diferit de a face fata situatiei", explica autorii raportului.

Sondajele de perspectiva comportamentala confirma in mod constant ca majoritatea oamenilor sprijina in general strategiile nationale de raspuns la COVID-19, sustinute stiintific, si doresc sa urmeze recomandarile autoritatilor, ceea ce este remarcabil, dupa o jumatate de an de blocaje, restrictii si impacturi semnificative asupra vietii de zi cu zi, se precizeaza in raportul OMS.

Totusi, statele Uniunii Europene raporteaza oboseala emergenta a pandemiei in populatiile lor - reactie considerata de OMS "previzibila si naturala", dat fiind termenul lung al acestei crize si neplacerile si greutatile aferente.

"Aceasta fireasca oboseala pandemica reprezinta, insa, o amenintare serioasa la eforturile de control a raspandirii virusului. Pana cand un vaccin sau tratamente eficiente sunt disponibile, sprijinul public si comportamentele de protectie raman vitale in lupta impotriva virusului", se mai spune in raport.

Mai multe componente legate de motivatia individuala au fost puternic afectate de longevitatea situatiei pandemice. In primul rand, amenintarea virusului scade in perceptia publica, pe masura ce oamenii se obisnuiesc cu existenta sa - chiar daca datele epidemiologice arata ca riscul, de fapt, creste.

Apoi, nelinistea sociala creste in timp, pe masura ce oamenii experimenteaza consecintele personale ale restrictiilor impuse de pandemie - in plan social si economic. Pentru unii oameni, raportul de riscuri se inverseaza, iar perceptia costurilor economice si sociale ale reactiei la pandemie incepe sa depaseasca perceptia riscurilor legate de virus.

In plus, o dorinta fireasca de autodeterminare si libertate poate creste pe masura ce restrictiile continua pentru o lunga perioada de timp, impun inconveniente in viata de zi cu zi sau se schimba continuu, intr-o directie in care oamenii simt ca nu mai au niciun control.

Tototdata, apare "obisnuinta" cu pandemia si cu amenintarea pe care o reprezinta, iar de aici si lipsa de vigilenta.

Autorii raportului OMS propun strategii pe care autoritatile statelor membre UE sa le aiba in vedere, pentru a mentine sustinerea publicului:

- "Intelegeti oamenii. Colectati si prezentati dovezi pentru politici, interventii si comunicare, directionate, adaptate si eficiente"

- "Permiteti oamenilor sa-si traiasca viata, dar oferiti recomandari clare despre modalitatile de reducere a riscurilor de a contacta virusul. Este posibil ca restrictiile pe scara larga sa nu fie fezabile pentru toata lumea, pe termen lung"

- "Angajati oamenii ca parte a solutiei. Gasiti modalitati de a implica in mod semnificativ indivizii si comunitatile, la fiecare nivel"

- "Recunoasteti si discutati cu oamenii despre dificultatile pe care le experimenteaza si despre impactul profund pe care pandemia l-a avut asupra vietii lor"