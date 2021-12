Omul de incredere al lui Răzvan Cuc, spaga de 100.000 euro. DNA l-a trimis joi in judecata

Fostul director al Directiei Economice din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Petre Neacsa, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in legatura cu achizitia de nave de catre ARSVOM si Regia Autonoma ‘Administratia Fluviala a Dunarii de Jos', a informat, joi, DNA Constanta.

„In cauza mediatizata prin comunicatul 648/VIII/3 din 7 iulie 2021, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au dispus disjungerea dosarului si trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului NEACSA PETRE, la data faptei, director al Directiei economice din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunii de luare de mita", se arata intr-un comunicat de presa transmis de DNA - Serviciul Teritorial Constanta.

Inculpatul ar fi primit de la un om de afaceri, beneficiar al unor contracte de achizitie publica, suma de 460.000 lei.

„In perioada noiembrie 2020 - mai 2021, in contextul in care Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (A.R.S.V.O.M.) si Regia Autonoma ‘Administratia Fluviala a Dunarii de Jos' au achizitionat, cu fraudarea legislatiei primare in materie si la preturi supraevaluate un numar de patru nave (trei de salvare si una de depoluare) in valoare de aproximativ 85.000.000 lei (fara TVA) si doua drage fluviale, inculpatul Neacsa Petre, in calitatea mentionata mai sus, ar fi primit de la un om de afaceri, beneficiar al contractelor de achizitie publica, suma de 460.000 lei. Concret, inculpatul ar fi primit banii respectivi in scopul de a favoriza interesele omului de afaceri: de a asigura, prin intermediul Directiei pe care o conducea, fondurile necesare achizitionarii ambarcatiunilor respective precum si de a oferi acestuia diverse informatii legate de proiectele de achizitii", a informat DNA Constanta.

Conform sursei citate, dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

Petre Neacsa este un apropiat de-ai PSD-istului Razvan Cuc, fost ministru al Transporturilor. El a fost numit secretar general al Ministerului Transporturilor de premierul Grindeanu, in 2017, schimbat de Orban in 2019 si numit ulterior director economic in Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, functie in care s-a aflat pana in 2020.

Procurorii au beneficiat, in demersurile facute, de suportul tehnic al Directiei Generale Anticoruptie si de sprijin de specialitate din partea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, Directiei de Operatiuni Speciale si Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei.