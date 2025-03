"Omul lui Trump" îngrozit după pierderi de 1.000 de miliarde dolari: "Se simte ca Armagedonul"

Donald Trump a "bombardat" SUA cu numai puțin de 93 de ordine executive de la Casa Albă în 2025, iar echipa sa continuă să-i fie aproape, în ciuda nemulțumirilor din rândul americanilor. "Omul lui Trump", cel mai vizibil dintre toți în mass-media, este fără îndoială Elon Musk, care s-a arătat foarte îngrijorat la o întâlnire cu angajații Tesla. Firma sa a avut pierderi de circa 1.000 de miliarde de dolari la valoarea capitalizării de piață în ultimele 3 luni. Miliardarul a declarat că "dacă citești știrile, se simte ca Armagedonul", după toate incidentele din jurul companiei Tesla.

Elon Musk a avut o întâlnire surpriză cu angajații Tesla joi seară. El a spus că investitorii trebuie să „țină la acțiuni lor" în timp ce promovează noile produse denumite Cybercab și Optimus. Meetingul vine după ce Musk a fost criticat de investitori pentru că nu s-a concentrat suficient pe Tesla și s-a ocupat mai multe pe DOGE, Departamentul din cadrul cabinetului Trump, potrivit Business Insider. Într-o întâlnire surpriză cu angajații Tesla joi seară, el a spus că angajații ar trebui să „țină la acțiunile lor", în ciuda faptului că firma și-a pierdut aproximativ jumătate din valoarea din decembrie. Dacă în decembrie, Tesla avea o capitalizare de piață de 1.700 de miliarde de dolari, acum pe 20 martie valoarea a coborât la 740 de miliarde de dolari.

„Este foarte dificil pentru oamenii de pe piața bursieră - în special pentru cei care se uită în oglinda retrovizoare, adică majoritatea oamenilor - să își imagineze un viitor în care dintr-o dată o flotă de 10 milioane de vehicule are o utilitate de cinci până la zece ori mai mare", le-a spus Musk angajaților. Acțiunile Tesla au scăzut în ultimele săptămâni, compania fiind confruntată cu scăderea vânzărilor și cu controversa legată de colaborarea lui Musk cu Departamentul DOGE al Casei Albe. Showroom-urile Tesla au fost lovite de vandalism și proteste la nivel național. „Dacă citești știrile, te simți ca Armagedonul. Nu pot să trec pe lângă televizor fără să văd o Tesla în flăcări. Ce se întâmplă?" a declarat Musk joi seara.

Prețul acțiunilor companiei a scăzut cu peste 50% de la nivelul record atins la mijlocul lunii decembrie. Acțiunile Tesla au închis joi la aproximativ 236 de dolari, în scădere de la un preț de închidere maxim de 479 de dolari în decembrie. Musk spune că conducerea autonomă a mașinilor va debloca adevărata valoare a Tesla. „Este atât de profund și nu există nicio comparație cu nimic din trecut. Pur și simplu nu se compară. Dar se va calcula în viitor. Iar unii oameni, precum Cathie Wood de la ARK Invest, văd viitorul", a declarat Musk joi. ARK Invest a stabilit un preț țintă de 2.600 de dolari pentru acțiunile Tesla în iunie.

Musk a dezvăluit noul model Cybercab de la Tesla la evenimentul „We, Robot" al companiei din Los Angeles, în octombrie. În timpul acestei prezentări, Musk a spus că Cybercab va fi în producție înainte de 2027. În timpul unui apel Tesla privind câștigurile din octombrie, Musk le-a spus investitorilor că Cybercab va costa „aproximativ 25.000 de dolari". Musk a declarat la evenimentul „Noi, Robot" că se așteaptă să vândă Cybercab-ul „sub 30.000 de dolari".

"Ne propunem să obținem cel puțin 2 milioane de unități pe an de Cybercab. Acestea vor fi în mai mult de o fabrică, dar cred că sunt cel puțin 2 milioane de unități pe an, poate 4 milioane în cele din urmă", a spus Musk atunci, adăugând că cifrele au fost "cele mai bune presupuneri". Musk a spus că se așteaptă ca Tesla să își intensifice producția de roboți Optimus în acest an. „Anul acesta, sperăm că vom putea face aproximativ 5.000 de roboți Optimus", a spus Musk ca răspuns la întrebarea unui angajat despre când roboții vor fi disponibili publicului.