Casa Albă anunță că Biroul de politici științifice și tehnologice va lansa un plan de cercetare pe cinci ani care își propune să dezvolte metode de reflectare a luminii solare înapoi în spațiu pentru a „răci" Terra și a o salva de pericolul „încălzirii globale". Mai pe înțelesul tuturor, SUA declară război Soarelui!

În 2020, mass-media independentă avertiza cu privire la un atac teribil ce se pune la cale împotriva omenirii. Se vorbea atunci despre cum „apostolii mediului", adică Bill Gates, Greta Thunberg & Co, bagă viteză cu implementarea proiectelor „eco" ce privesc si Soarele. Să elimine beneficiile solare din viața noastră. Daca nu va fi caldura, nu va fi nici fotosinteza, atunci vor exploda crizele energetice si cele alimentare.

Ideea din spatele noii scheme de blocare a Soarelui este de a regla nivelul expunerii pe Pământ la raze ultraviolete (UV). Dacă cele mai multe raze UV pot fi blocate și reflectate înapoi în spațiu, atunci poate că temperaturile vor scădea, iar pe Pământ va fi mai rece și asta nu poate decât să ajute calotele polare, prevenind încălzirea globală. Și dacă nu se mai topesc ghețarii, nici proprietățile luxoase din cele mai celebre stațiuni nu vor mai fi inundate în viitor, corect?!

O modalitate prin care globaliștii intenționează să blocheze razele solare este prin injectarea în atmosferă de aerosoli stratosferici. Aceste „injecții" mai sunt cunoscute și sub numele de chemtrails. Mulți își amintesc că la fel se vorbea despre chemtrails, o „teorie a conspirației", înainte de a se confirma ce sunt, de fapt, acele urme uriașe lăsate pe cer de unele avioane.

De asemenea, la Washington a început să se vorbească despre „strălucirea" norului marin și „subțierea" norului cirrus, ceea ce, susțin apologeții cultului climatic, ar putea împiedica Soarele să încălzească prea tare planeta noastră. CNBC anunță că „injecția cu aerosoli stratosferici implică pulverizarea unui aerosol, precum dioxidul de sulf, în stratosferă" și recunoaște că, totuși, pot exista „efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător și a sănătății umane". Compania „Climate Tech Investment" deja s-a grăbit să-l laude pe Joe Biden pentru că susține cu tărie lupta împotriva încălzirii globale.

„Reflectarea luminii solare are potențialul de a proteja mijloacele de subzistență a miliarde de oameni și este un semn al conducerii de la Casa Albe că avansează cu cercetarea în acest domeniu, astfel încât orice decizie viitoare să poată fi înrădăcinată în știință, nu în abordarea geopolitică", s-a grăbit cu lauda Chris Sacca, fondatorul fondului de investiții în tehnologie climatică Lowercarbon Capital, un alt ONG care doar profită de pe urma de nebuniei climatice declanșate în lume. În ciuda conflictului evident de interese dintre afacerile sale și agenda Administrației Biden, miliardarul Sacca insistă că are „interese financiare zero dincolo de un simplu act de filantropie".

David Keith, profesor la Universitatea Harvard, arată că ideea de a bloca lumina Soarelui pentru a opri încălzirea globală datează „cel puțin din 1965". Doar că astăzi este luată mult mai în serios decât era atunci și asta „probabil pentru că societatea continuă să fie mutată într-o idiocrație absolută controlată de apostoli ai mediului deranjați de orice mișcă pe Pământ". Și ca prof. David Keith mai gândesc și alții. Inclusiv Janos Pasztor, directorul executiv al „Inițiativei de guvernanță climatică Carnegie", un ONG controlat de puternica familie de industriași Carnegie. Pasztor spune că „modificarea radiației solare nu va fi niciodată o soluție la criza climatică".