Orban: Pacientii cer sa fie operati de Victor Costache. Cum sa ii interzic?

Premierul demis Ludovic Orban sustine ca nu ii poate interzice ministrului Sanatatii, Victor Costache, sa opereze in timpul mandatului, deoarece este "un chirurg foarte rar ca valoare" si pacientii il solicita.

"Cum sa ii interzic? Pacientii pe care ii opereaza domnul Costache, ei solicita in mod expres sa fie operati de domnul Costache. Este un chirurg eminent. In ziua motiunii de cenzura nu a fost prezent si chiar m-am bucurat ca un parlamentar PSD s-a legat de el, pentru ca a fost primit in Academia franceza de Chirurgie.

Domnul Costache si-a inceput cariera si a activat, a operat in spitale foarte serioase din Franta, el e familiarizat cu sistemul francez, care este unul dintre cele mai performante sisteme de sanatate publica la nivel european si, in mod evident, ca toate lucrurile bune pe care le-a invatat acolo le introduce aici.

El opereaza pentru ca este un chirurg foarte rar ca valoare si care face anumite tipuri de operatii si, repet, pacientii sunt aceia care solicita sa fie operati de Victor Costache", a declarat Ludovic Orban, duminea seara, la B1TV.

El considera ca Victor Costache poate face fata atat profesiei de chirurg, cat si functiei de ministru, iar acesta opereaza la un spital privat pentru ca acolo are conditii si echipa.

"Opera la privat ca acolo opera inainte, la spitalul respectiv, opereaza probabil acolo unde are toate dotarile, unde practic are echipa, nu esti tu chirurg singur de capul tau, ai o intreaga echipa. El si-a format o echipa care are toate detaliile, inzestrarile pentru ca sa poata opera", a mai spus Orban.