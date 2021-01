Organizatia Mondiala a Sanatatii nu este de acord cu utilizarea certificatelor de vaccinare ca mijloc de control al accesului

Comisia de urgenta a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) s-a pronuntat vineri impotriva utilizarii certificatelor de vaccinare ca o conditie pentru accesul strainilor in unele tari, transmite AFP.

In recomandarile formulate pentru organizatia cu sediul la Geneva, comisia arata ca deocamdata "exista prea multe necunoscute fundamentale in privinta eficientei vaccinului pentru reducerea transmiterii (virusului), iar vaccinurile nu sunt inca disponibile decat in cantitate limitata.