Pandele al lu' Firea a bagat mita electorala la punga!

Primarul de Voluntari, Florentin Pandele, e legat puternic de mita electorala a PSD, chiar daca sotia lui, primarul Capiralei, Gabriela Firea, ar fi in aparenta "la cutite" cu Liviu Dragnea. Pandele este un apropiat al liderului PSD, pe surse, existand multe scandaluri in familie pe tema "divortului" sotiei de PSD.

Dupa mesajul de impacare transmis de Dragnea pe toate posturile de televiziune, Gabriela Firea a ales sa puna si ea batista pe tambal, iar Pandele a purces la o mita electorala "mascata" in favoarea PSD. Asa ca a dat pungi cu produse la toti localnicii din Voluntari. Faina, ulei, orez, malai, bulion, oua si o felicitare, asta e ceea ce contine pachetul electoral. Cam austeritate, tinand cont ca in trecut se baga si un pui si un salam. "O mai fi existind vreo tara in Uniunea Europeană in care sa se intimple asta? De treizeci de ani, asa cistiga PSD alegerile: cu punga. Si tot de treizeci de ani, cei care primesc punga iau plasă...", se intreba Robert Turcescu, candidat si el la europarlamentare, cel care a si postat fotografia cu punga electorala a lui Pandele. Cei care au comentat cazul pe reteaua de socializare se intreaba la randul lor "ce fac procurorii?"