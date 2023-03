Papa Francisc a demis un subaltern după ce s-a opus vaccinării obligatorii

Episcopul a fost înlăturat de Papa Francisc după ce s-a opus mandatelor de vaccinare obligatorie. Acesta le spune catolicilor scandalizați să „se roage și să aibă încredere".

„Mă simt în continuare dominat de aceeași nedumerire pe care am simțit-o atunci când mi s-a cerut brusc să demisionez și când, într-un mod grăbit, s-a efectuat îndepărtarea mea", a spus episcopul Daniel Fernández Torres, care a fost îndepărtat din eparhia sa după ce a apărat obiecțiile de conștiință față de vaccin.

Episcopul Daniel Fernández Torres a rupt luni de tăcere cu o declarație, marcând un an de la „înlăturarea" din serviciul pastoral ca episcop „al iubitei mele dieceze de Arecibo, Puerto Rico".

„Încă mă simt dominat de aceeași nedumerire pe care am simțit-o atunci când mi s-a cerut brusc să-mi dau demisia și când, într-un mod grăbit, înlăturarea mea a fost efectuată ierarhic", a scris el într-o scrisoare adresată tuturor celor care l-au însoțit spiritual.

„După un an, reafirm exact aceleași cuvinte din declarația publică pe care am făcut-o pe 9 martie 2022", a adăugat el. „În acest timp, am descoperit mai degrabă sensul de a fi mărturie despre fericiri decât de a le predica."

În declarația sa din martie 2022, episcopul din Arecibo a condamnat înlăturarea lui de către Papa Francisc drept „o acțiune total nedreaptă".

„Nu s-a făcut niciun proces împotriva mea", a spus el atunci, „și nici nu am fost acuzat oficial de nimic și pur și simplu într-o zi delegatul apostolic mi-a comunicat verbal că Roma îmi cere să demisionez".

„Am fost informat că nu am comis niciun delict, dar că se presupune că „nu am fost supus Papei și nici nu am fost în comuniune suficientă cu frații mei episcopi din Puerto Rico", a explicat în continuare prelatul. „Mi s-a sugerat că, dacă îmi dau demisia din eparhie, voi rămâne în slujba Bisericii în cazul în care la un moment dat va fi nevoie în altă funcție; o ofertă care demonstrează de fapt nevinovăția mea."

Papa Francisc l-a „eliberat" brusc pe episcopul Fernández Torres de îngrijirea pastorală a diecezei sale în martie 2022, fără a-i aduce acuzații oficiale și fără măcar să ofere o explicație.

Mișcarea a stârnit critici pe scară largă și o serie de proteste și privegheri de rugăciune în sprijinul episcopului, care era iubit și apreciat, atât de catolicii portoricani, cât și de necatolici. O petiție care cere repunerea lui în funcție a ajuns la aproape 15.000 de semnături, iar o altă petiție online a depășit 11.000 de semnături.

Episcopul Fernández Torres a fost timp de ani de zile singurul prelat catolic de pe insulă care a susținut cu regularitate viața, familia și libertatea religioasă și a servit drept „o referință morală pentru întreaga țară", în cuvintele unui senator portorican.

„Prin el, a fost atinsă o unitate de scop pentru protecția vieții umane în Puerto Rico, pentru protecția familiei naturale din țară, pentru protecția drepturilor fundamentale ale omului", a spus senatorul Joanne Rodríguez Veve.

Într-o declarație în care denunța înlăturarea episcopului, Arhiepiscopul Hector Aguer, arhiepiscop emerit de Plata, Argentina, l-a descris drept „un om al Lui Dumnezeu, credincios marii tradiții bisericești".

„Cu câțiva ani în urmă, am fost invitat de Episcopul Daniel să predic Exercițiile spirituale clericilor din eparhie. Am putut apoi să văd cum înflorește o anumită Biserică atunci când episcopul ei este un om al Lui Dumnezeu, credincios marii tradiții ecleziastice", a amintit el. „Dar, asta nu interesează Roma."

„Amigos del Monseñor Daniel", un grup de laici care pledează pentru episcopul Fernández Torres, a declarat într-un comunicat de presă săptămâna trecută că a strâns peste 30.000 de scrisori și semnături care îl susțin, dar că Vaticanul „nu a răspuns niciodată".

Grupul a deplâns că „în ciuda chemării Papei de a asculta vocea mirenilor și de a le oferi participarea la Biserică, scrisorile lor nu au primit niciodată răspuns și nici nu s-a manifestat interes pentru a-i asculta sau primi la Roma".

Tratamentul brutal al episcopului portorican „nu este compatibil cu apelul făcut de Papa Francisc la o Biserică sinodală și milostivă și nici nu este o reflectare a unei conduite creștine autentice", a adăugat grupul de laici.

În timp ce Vaticanul a refuzat să ofere un motiv pentru demiterea de către Papa Francisc a episcopului Fernández Torres, decizia sa s-a datorat în mare parte apărării obiecțiilor de conștiință a episcopului față de mandatele de vaccinare obligatorie.

Delegatul apostolic din Puerto Rico a cerut demisia episcopului Fernández Torres, după ce acesta a refuzat să semneze o scrisoare emisă de conferința episcopală a insulei prin care anunța un mandat strict pentru preoți și angajați, potrivit ACI Prensa. Scrisoarea, care a impus, de asemenea, segregarea la liturghie pe baza statutului de vaccinat sau nevaccinat, a repetat afirmația lui Francisc că a te vaccina este o „datorie morală".

Episcopul Fernández Torres a lansat o declarație separată cu câteva zile în urmă, în care apăra dreptul de a refuza vaccinarea pe bază de conștiință, insistând că „este posibil ca un catolic credincios să aibă o obiecție de conștiință față de presupusa natură obligatorie a vaccinului Covid-19". Scrisoarea sa reflecta pozițiile numărului mare de alți prelați și nota doctrinară a Vaticanului cu privire la vaccinurile COVID, care afirmă că „vaccinarea nu este, de regulă, o obligație morală și că, prin urmare, trebuie să fie voluntară".

Dar, sprijinul său pentru drepturile de conștiință a dus totuși la înlăturarea sa, potrivit ACI Prensa.

Toate injecțiile COVID aprobate pentru utilizare în SUA au fost dezvoltate sau testate cu linii celulare derivate de la bebeluși avortați, care au fost probabil avortați în viață înainte de a li se recolta organele. Injecțiile au fost legate de efecte secundare grave, inclusiv inflamația inimii și problemele de fertilitate, precum și mii de decese și nu opresc transmiterea COVID.

Arhiepiscopul Roberto González Nieves de San Juan a spus că episcopul Fernández Torres a fost înlăturat „numai" din cauza presupusei „insubordonări față de Papă", fără a cita niciun incident anume.

Într-un rezumat canonic către Vatican, episcopul Fernández Torres a susținut că mai mulți episcopi portoricani s-au agitat pentru înlăturarea sa din cauza scrisorii sale privind vaccinarea, pe lângă ezitarea sa inițială de a trimite seminariști la un seminar interdiocezan din Puerto Rico și controversa cu privire la un proces privind obligațiile de pensie ale Arhiepiscopiei San Juan, a raportat publicația locală The Pillar.

„Faptele demonstrează că unui episcop sau unor episcopi nu le-a plăcut poziția legitimă a episcopului Fernández cu privire la vaccinuri, seminarul interdiocezan și procesul civil împotriva Arhiepiscopiei San Juan și, în efortul de a-l elimina, au încercat să-l elimine, dar pentru că nu există motive întemeiate, nu s-a pus nimic în scris, doar verbal", se arată în rezumat.

„Episcopul Fernández a fost întotdeauna ascultător de Pontiful Roman. Nu există nicio înregistrare a neascultării. Nu există nicio înregistrare a episcopului Fernández care să pună la îndoială autoritatea Supremului Pontif sau exercitarea acesteia", se arată în document.

Rezumatul l-a acuzat în mod special pe Arhiepiscopul Nieves, un pro-LGBT, că a orchestrat demiterea sa.

Într-o altă scrisoare din 2021 către cardinalul Marc Ouellet, pe atunci prefect pentru Dicasterul Episcopilor, episcopul Fernández Torres a descris apărarea sa a drepturilor conștiinței drept „piatra de încercare care declanșează toată această controversă".

Preoții din Eparhia de Arecibo au spus, de asemenea, că cardinalul Blase Cupich, arhiepiscopul heterodox, de extrema stângă, de Chicago, a vizitat dieceza în 2021 și ar fi putut fi implicat în îndepărtarea episcopului Fernández Torres.

Papa Francisc l-a numit pe Alberto Arturo Figueroa Morales, episcop auxiliar al Arhiepiscopiei San Juan, ca noul episcop de Arecibo în septembrie 2022. El a fost instalat luna următoare.

Papa nu a luat încă măsuri împotriva episcopilor germani care au votat în favoarea documentelor eretice care susțin „binecuvântările" pentru persoane de același sex și ideologia transgender la începutul acestei luni, ca parte a „căii sinodale" germane.

