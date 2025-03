Părinți arestați pentru comentarii defăimătoare pe WhatsApp la adresa școlii: "A fost o experiență kafkiană"

Un cuplu din Hertfordshire susține că a fost arestat într-o manieră agresivă în fața fiicei lor mici, după ce au făcut comentarii considerate „disprețuitoare" la adresa școlii acesteia, într-un grup WhatsApp. Maxie Allen și Rosalind Levine au fost reținuți timp de 11 ore, într-o acțiune care a stârnit controverse și întrebări legate de modul de acțiune și procedurile poliției.

Conform celor două persoane, poliția a venit acasă la ei după ce școala a reacționat la criticile lor, iar cuplul a fost acuzat de hărțuire, comunicații rău intenționate și cauzarea unei tulburări pe proprietatea școlii. După o anchetă de cinci săptămâni, acuzațiile au fost retrase din cauza lipsei de dovezi.

„A fost un coșmar absolut", a declarat Maxie Allen, în vârstă de 50 de ani, producător la Times Radio, potrivit msn.com. „Nu am folosit niciodată un limbaj abuziv sau amenințător, nici măcar în privat, și am urmat întotdeauna procedurile corecte. Însă, niciodată nu ni s-a spus ce anume am fi făcut greșit. A fost o experiență complet kafkiană." În ciuda acestui fapt, cuplul susține că a fost interzis de la participarea la diverse evenimente școlare, cum ar fi seara părinților și piesa de Crăciun a fiicei lor, Sascha, în vârstă de 9 ani, care suferă de epilepsie și este neurodivergentă.

„Când am văzut șase ofițeri de poliție în fața ușii, primul meu gând a fost că s-a întâmplat ceva groaznic cu Sascha", a spus Rosalind Levine, 46 de ani. „Eram complet îngroziți, iar atunci când am fost arestați, m-am simțit pentru scurt timp ușurată - dar apoi am realizat cât de absurdă era întreaga situație." Cuplul a adăugat că nu au mai fost în incinta școlii din luna iulie a anului trecut și nu au primit explicații clare cu privire la motivele arestării lor sau ale anchetei poliției.

Un purtător de cuvânt al școlii primare Cowley Hill din Borehamwood a afirmat că instituția a cerut sfaturi legale din cauza unui volum mare de mesaje și postări publice de la cei doi părinți, ceea ce a devenit deranjant pentru personalul școlii și guvernatori. „Ne încurajăm părinții să își exprime îngrijorările, dar le solicităm să o facă într-un mod adecvat și în conformitate cu procedura de reclamații publicată de școală", a declarat reprezentantul școlii.

În urma investigațiilor inițiale ale poliției din Hertfordshire, autoritățile au considerat că acuzațiile de hărțuire și comunicări rău intenționate nu au fost susținute de dovezi suficiente, iar măsurile suplimentare nu au fost necesare. O plângere împotriva acțiunilor poliției a fost depusă și a fost revizuită de Departamentul de Standarde Profesionale, care a considerat că intervenția a fost adecvată. „Arestările au fost necesare pentru a investiga complet acuzațiile, dar, în urma investigațiilor suplimentare, s-a stabilit că nu existau suficiente dovezi pentru a continua cu acuzațiile", a declarat un purtător de cuvânt al poliției.