Pastila anti-Covid Molnupiravir de la Merck ar putea avea probleme serioase de siguranță. Războiul Big Pharma izbucneste in media!

Noua pastilă COVID-19 de la Merck, cunoscută sub numele de Molnupiravir, care urmează să fie examinată de FDA în vederea unei autorizații de urgență, ar putea avea probleme grave de siguranță care provin din metoda folosită pentru a distruge virusul, au avertizat oamenii de știință, potrivit unui raport citat de Fox News.



Medicamentul antiviral oral se integrează în structura genetică a virusului, provocând un număr mare de mutații pentru a distruge virusul. Cu toate acestea, unele teste de laborator au indicat capacitatea medicamentului de a provoca mutații în materialul genetic al celulelor mamiferelor testate, provocând, teoretic, cancer sau malformații congenitale, potrivit sursei citate. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al Merck a declarat pentru Fox News că testele efectuate pe animale indică contrariul: "Totalitatea datelor din aceste studii indică faptul că Molnupiravirul nu este mutagen sau genotoxic în sistemele in vivo ale mamiferelor", se arată parțial în declarație.



Dr. Raymond Schinazi, profesor de pediatrie și director al diviziei de farmacologie biochimică de la Școala de Medicină a Universității Emory, a avertizat cu privire la NHC, compusul în care se transformă Molnupiravirul după ce este ingerat. El a recomandat prudență în ceea ce privește utilizarea pe scară largă până când vor fi disponibile mai multe date, din cauza potențialului său nociv pentru tinerii de vârstă reproductivă sau pentru cele care sunt însărcinate. În prezent, studiul Merck a exclus femeile însărcinate.



O analiză intermediară publicată săptămâna trecută, care provine din studiul global de fază 3 MOVe-OUT, a indicat că medicamentul antiviral experimental a redus riscul de spitalizare sau de deces cu aproape 50% în comparație cu placebo pentru pacienții adulți cu COVID-19 ușoară până la moderată. Doar 7,3% dintre pacienții care au primit medicamentul experimental au fost spitalizați sau au decedat ulterior, comparativ cu 14,1% dintre pacienții care au fost repartizați aleatoriu să primească placebo până în ziua 29 a studiului.



Fiecare pacient a avut cel puțin un factor de risc de evoluție nefavorabilă și simptome în termen de cinci zile de la începerea studiului. Scopul studiului a fost de a examina dacă medicamentul oral ar putea reduce spitalizarea sau decesul. Săptămâna trecută, Merck a declarat că intenționează să solicite o autorizație de urgență din partea Food and Drug Administration (FDA) cât mai curând posibil. Compania are, de asemenea, un acord de furnizare a 1,7 milioane de cure de antiviral către guvernul american în urma autorizării sau aprobării.



Dr. Anthony Fauci, consilierul medical principal al președintelui Biden, a declarat la 1 octombrie, în cadrul unei ședințe de informare la Casa Albă, că "datele Merck sunt impresionante", menționând totodată că nu a avut loc niciun deces în grupul de tratament, comparativ cu opt decese în grupul placebo. Jeff Zients, coordonator al răspunsului COVID-19 la Casa Albă, a intervenit, de asemenea, adăugând: "Acesta este un potențial instrument suplimentar în setul nostru de instrumente pentru a proteja oamenii de cele mai grave rezultate ale COVID", dar a menționat că vaccinarea rămâne cel mai eficient instrument împotriva COVID-19, inclusiv în ceea ce privește prevenirea infecției. "Vrem să prevenim infecțiile, nu doar să așteptăm să le tratăm odată ce apar", a spus Zients.



Așa cum Tamiflu poate preveni complicațiile pentru pacienții diagnosticați cu gripă, medicamentul Merck are un potențial similar de a preveni spitalizarea și decesul după ce sunt diagnosticați cu COVID-19. FDA va avea sarcina de a examina datele pentru o recomandare de autorizare de urgență, conform anunțului făcut de Merck săptămâna trecută cu privire la planurile de a solicita în curând EUA. Deși nu se cunoaște un termen specific, dacă va fi aprobat, acesta are potențialul de a preveni spitalizarea sau decesul mai multor pacienți cu COVID-19 de la ușoară la moderată din cauza bolii infecțioase.

Fox News