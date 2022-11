Paul Stănescu: Reglementarea pieței energiei - o decizie corectă în interesul românilor

Comunicat de presă: Consensul coaliției de a reglementa piața energiei electrice este una dintre marile decizii care aduce acest sistem sub controlul interesului public. Liberalizarea pieței de energie a fost un mare eșec. Au fost promise costuri mici la energie, dar românii, firmele și bugetul statului au plătit speculanții.

După aproape un an de zile, de când PSD a propus în mod constant această soluție, am ajuns la finalitatea corectă. Putem spune că am consolidat capacitatea statului român de a proteja mai bine și cetățenii și economia. Am ieșit din starea de neputință. Vom anula din efectele nocive ale liberalizării pieței, proces din care au profitat din plin doar șmecherii din energie și unele grupuri de interese.

Coaliția a făcut un pas uriaș împotriva lăcomiei din sistemul energetic. Am fi putut să rezolvăm această problemă mult mai devreme, dacă nu s-ar fi dorit salvarea liberalizării cu orice preț, poate chiar cu prețul destabilizării coaliției. Ei bine, iată că, după atâtea luni de când noi am tot propus reglementarea pieței, rațiunea a învins.

Vreau să subliniez un aspect foarte clar: doar PSD împreună cu actualii parteneri din coaliție puteau să ajungă la un astfel de rezultat. Niciun partid nu ar fi avut expertiza, voința și puterea să miște lucrurile dinspre interesele economice spre interesul public. Este o soluție corectă pentru români și o bilă albă pentru coaliție și relația dintre noi.

Pe de altă parte, sper că suntem cu toții conștienți că a durat cam mult să luăm această decizie. Românii au fost îngrijorați din cauza facturilor, societățile comerciale nu au putut să-și previzioneze cheltuielile. Este, sper, o lecție pentru viitor: să lăsăm interesele politice deoparte și să luăm mai repede deciziile.

Acum putem să trecem mai departe ca să dimensionăm mult mai corect bugetul pentru pensii și pentru alte cheltuieli. Oricum, cert este că vom avea un buget care va pune pe primul loc românii copleșiți de aceste crize multiple.

În aceste momente, în toată lumea, intervenția guvernamentală temperează și corectează anarhia pieței libere din energie. Se redimensionează obiectivele de țară în jurul intereselor naționale. România are resurse și trebuie să învățăm să le administrăm cum trebuie în favoarea noastră. Nu să închidem minele, când toți le deschid. Nu să lăsăm energia la mâna unora care urmăresc doar profitul cu orice preț, chiar în detrimentul unei întregi societăți. Mai mult, trebuie să investim în dezvoltarea de noi capacități de producție a energiei.

Și dacă nu am reușit până acum să vedem clar cum trebuie administrat interesul național, contextul ne obligă să o facem de acum înainte.

Paul Stănescu,

Secretarul general al PSD