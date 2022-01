Pentru că în România imunizata natural cazurile Omicron s-au plafonat, Arafat & Co deschid robinetul infectarilor!

Caz inexplicabil pentru "științificii" vaccinarilor. Cu toate ca in intreaga Europa cazurile de Omicon se dubleaza zilnic, si asta de cateva saptamani bune, ajungand si la 300.000 de infectari pe zi in unele tari, in Romania numarul lor s-a plafonat dupa numai doua saptamani, in jur de 6.000 pe zi (cota la care se afla de 3 zile - vezi foto de mai sus).

Apostolii vaccinarii, profetii mincinosi ai pandemiei, care sunt la baza stomatologi, veterinari, gastroentereologi, psihiatrii, "cercetatori" inchipuiti, sau "specialisti" in sanatate publica nerecunoscuti de nimeni, numai epidemiologi sau virusologi nu, anuntau apocalipsa sanitara pentru Romania odata cu "sosirea variantei Omicron", prevesteau "un tsunami de morți". Toti acesti ticaloși mincinoși platiti de companiile farmaceutice, promovati masiv de presa platita gras din fonduri de la buget ca sa sustina afacerea vaccinarii, au tacut subit. Omicorn ii infecteaza masiv, din ce se vede, deocamdata, pe cei vaccinati - dupa cum apar in statistici-, majoritari prin spitale, unii reinfectati.

Un "cercetator" din șleahta amintită anunta ca Omicron e "ca o racheta" care ii "cauta" pe nevaccinati... In spitalele de la "Babes" si "Balș", medicii de acolo sustin ca "varianta sud-africana e ca o rino-faringita clasică la cei vaccinati..." La cei nevaccinati nu se stie, zic tot ei, pentru ca nu au inca in spitale nevaccinati cu Omicron. Bineînțeles prostituatii din presa au specificat doar ca e "o veste buna pentru vaccinati: Omicorn e ca o raceala pentru ei...", ignorand si ca nevaccinatii sunt ca si asimptomatici pentru aceasta tulpina.

Interesant e ca nici cei din "occidentul civilizat" nu-si explica ce se intampla cu "anomalia românească". De ce nu explodeaza infectiile in tara noastra cea nevaccinata in proportie covarsitoare. De ce judetele din Moldova, in special Suceava - cu cea mai mica rata de vaccinare - are cele mai putine cazuri posibile, nord-estul tarii fiind alaturi de Oltenia (care iarasi are o rata foarte mica de vaccinare) singurele "insule verzi" din Europa. Se pare ca britanicii au avut dreptate cand au afirmat ca "România e cea mai imunizata natural tara din Europa".

Sa vedem ce va urma, pentru ca, nemultumit de situatie, "comandantul actiunii", Raed Arafat, un dezastru total de specialist, a considerat ca e o "situatie de urgenta" ca sa dea drumul la robinetul infectarilor. Astfel, cei care vin din strainatate chiar si vaccinati umbla "la liber" prin tara, carantinatii vaccinati nu mai stau izolati decat o saptamana, in loc de două, veccinatii infectati pot merge peste tot, doar-doar o mai creste rata de infectare, numarul deceselor, sa se mai sperie lumea si sa dea buzna la doza "booster" daca tot nu se vaccineaza romanii cu primele doze din "schema completa". Probabil ca in curand va interveni si Lazy Iohannis, dupa "modelul german", si va decreta ca nimeni nu mai umbla pe nicaieri fara cea de-a treia doza!