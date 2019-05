Pentru o femeie dupa 40 de ani, vitamina B12 este esentiala. Nu ignorati aceste 14 semne ale deficitului de B12

S-a constatat faptul ca foarte multe dintre femeile cu varsta cuprinsa intre 40 si 60 de ani sufera de deficit de vitamina B12, iar un procent si mai mare ignora semnele de avertizare ale lipsei de vitamina B12.

Vitamina B12 este complexul cel mai chimic dintre toate vitaminele si este numele generic pentru toti compusii esentiali cunoscuti sub numele de cobalamine. Cobalaminele sunt similare hemoglobinei din sange cu exceptia ca in loc de fier contin cobalt. Vitamina B12 exista in mai multe forme, nu toate la fel de eficiente. Cea mai eficienta este metilcobalamina, iar cea mai comuna este cianocobalamina, deoarece este usor de preparat si mai ieftina. Din nefericire, cianocobalamina este greu de absorbit de organism, iar cantitatea mica absorbita nu prea reuseste sa patrunda in celule si sa-si indeplineasca rolul. Ficatul transforma o cantitate mica de cianocobalamina in metilcobalamina, dar este necesara o cantitate mult mai mare pentru a prelua functiile normale a vitaminei B12.

Anemie pernicioasa

Ameteli si pierderea coordonarii

Ti se intampla sa ai stari de ametela, in ciuda faptului ca mananci bine si te odihnesti suficient? Mai multe studii releva ca persoanele cu deficit de vitamina B12 se confrunta adesea cu stari de ameteala. Totodata, persoanele afectate pot sa se confrunte frecvent cu senzatia de tiuit in urechi, denumit in termeni medicali tinitus.

Probleme cu parul si unghii fragile

Parul si-a pierdut stralucirea, a devenit fragil, subtire, rar? Unghii subtiri, rupte, umflate? Toate acestea indica o lipsa a vitaminei B12.

Slabiciune musculara

Atunci cand nu ai suficienta cantitate de vitamina B12 te poti confrunta si cu slabiciune musculara si te simti lipsit de putere. In acelasi timp, respiratia ingreunata este un alt semn al lipsei acestei vitamine.

Dificultati de respiratie

Unul dintre posibilele semne fiziologice ale deficientei de vitamina B12 este dificultatea de respiratie la efort. Vitamina B12 contribuie la producerea de hemoglobina, proteina de transport a oxigenului in sange. Deficientele de vitamine pot diminua fluxul de oxigen in tesuturi, provocand anemie care duce la dificultati de respiratie si slabiciune. Mergi la medic daca simti oboseala inexplicabila, palpitatii, dificultati de respiratie sau durere la nivelul limbii.

Tulburari de vedere

Un alt simptom al deficientei de B12 este vederea incetosata si tulburata. Acest simptom poate aparea cand netratarea lipsei de B12 afecteaza sistemul nervos, pagubind un nerv optic care are legatura cu vederea. Desi este alarmanta, tulburarea de vedere poate fi tratata cu ajutorul suplimentelor alimentate bogate in B12. Totusi, tulburarea de vedere este un simptom mai rar intalnit in cazul lipsei de B12.

Oboseala accentuata

Oboseala este unul dintre primele simptome ale deficientei de vitamina B12. Acest lucru se intampla pentru ca organismul are nevoie de aceasta vitamina pentru a produce celule rosii, care transporta oxigen. Cand nu ai suficient oxigen, atunci te simti obosit, indiferent daca ai dormit 8 ore cu o noapte inainte.

Ai pielea palida

Ai observat ca pielea ta a devenit mai palida? Acest lucru poate fi pus pe seama deficitului de vitamina B12, pentru ca celulele rosii sunt mult mai sensibile si pot fi distruse mult mai usor, ducand la cresterea nivelului de bilirubina, pigment responsabil pentru aspectul palid al pielii.

Leziuni ale nervilor si senzatie de furnicaturi

Lipsa de B12 poate deteriora celulele nervoase, ducand la o senzatie de furnicaturi la nivelul mainilor si al picioarelor. Ignorarea acestora duce la permanenta simptomelor si chiar la parestezii. In sistemnul nervos, vitamina B12 este necesara pentru formarea de mielina, care mareste viteza impulsurilor.

Deficitul de vitamina B12 poate duce la degenerarea maduvei spinarii, a nervilor optici, a tesutului cerebral si a nervilor periferici. Fara protectia vitaminei, nervii maduvei spinarii se pot deteriora. Ca urmare, vei cadea si iti vei pierde echilibrul mai des, chiar si atunci cand mergi pe suprafete plane.

Probleme cu memoria

Iti pui cheile de la masina in frigider

Sau mergi la biroul colegei tale sa plecati la masa si cand ai ajuns la ea uiti de ce ai venit. Inainte sa te ingrijorezi ca suferi de Alzheimer, mergi sa iti faci niste teste de sange. Daca se va dovedi ca lipsa vitaminei B12 este cauza pierderilor tale inexplicabile de memorie, o cura cu aceasta vitamina, in cantitatea prescrisa de medic, va rezolva destul de repede problema.

Limba umflata, inflamata

Daca ai o alimentatie vegetariana, ai anumite afectiuni ale sistemului digestiv sau exagerezi cu alcoolul, risti sa ai un deficit de vitamina B12. Simptomele orale ale lipsei de B12 sunt limba carnoasa, rosie si neteda. Deoarecere organismul nu are suficienta vitamina B12, sinteza ADN-ului devine afectata. Ca rezultat, celulele epiteliale ale gurii incep sa se divizeze rapid si sa provoace glosita, cheilita unghiulara, ulcere recurente orale si candidoze orale. Simptomele glositei pot sa apara intermitent si se pot inrautati pe masura ce trece ziua. Daca observi oricare dintre aceste semne, incearca sa schimbi obiceiurile alimentare, incluzand mai multe produse de origine animala.

Depresie, schimbari comportamentale

Este normal ca deficienta unor vitamine vitale sa duca la depresie si schimbari de dispozitie, iar vitamina B12 nu este o exceptie. Lipsa acesteia are un impact puternic asupra productiei de serotonina din creier. Serotonina ajuta la reglarea starii de spirit. E necesar un consult la medic pentru un plan de tratament corect.

Dependenta de mirosuri

Anemia duce la distorsionarea mirosurilor. Deci, mirosul parfumului preferat nu mai pare atat de fermecator, dar parfumul vopselei sau kerosenului, de exemplu, pare foarte placut.

Oase fragile

La fel ca si calciul si vitamina D, vitamina B12 joaca un rol foarte important in formarea celulelor osoase ale corpului, numite osteoblaste.

Deficitul de B12 compromite buna functionare a lor si poate duce la osteoporoza. Boala se caracterizeaza prin oase fragile, ca rezultat al pierderii tisulare cauzate de deficitul de nutrienti. Drept urmare, pot avea loc cazaturi, fracturi osoase sau rupturi. Persoanele in varsta sunt expuse unui risc mai mare, de aceea efectuarea de teste sanguine regulare este o necesitate.

Temperatura ridicata

Un simptom foarte rar, dar totusi intalnit, este temperatura ridicata. Nu este sigur de ce apare, dar unii doctori au asociat uneori febra cu lipsa de vitamina B12.

In orice caz, trebuie sa retinem ca febra este mai adesea asociata cu alte tipuri de boli, nu cu deficienta de B12. In concluzie, deficienta de vitamina B12 se poate maifesta in diverse moduri, fagand procesul de diagnosticare sa fie anevoios. Daca ai vreunul dintre aceste simptome, ar fi bine sa discuti cu un medic. Pentru majoritatea oamenilor, lipsa de vitamina B12 poate fi usor tratata prin consumul de alimente bogate in B12 sau printr-o medicamentatie bazata pe un complex de B12.