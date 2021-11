Pericolul variantei franceze a Sars-Cov-2. E o bomba Covid cu efect intarziat pentru ca ocoleste imunitatea data de vaccin dar nu si pe cea naturala!

Stirea conform careia a aparut o varianta recenta si inedita in Franta a "noului coronavirus" da deja fiori in intreaga lume, chiar daca autoritatile locale au declarat ca "este tinuta sub control" si ca raspandirea e limitata.

Deja varianta Delta a aratat ca protectia obtinuta de la vaccin nu mai este ca in cazul variantei Alfa, cand companiile producatoare de seruri ARN mesager sustineau ca ofera o protectie de minimum 95%. Dupa trecerea prin variantele braziliene si africane, la varianta Delta si mai apoi la Delta Plus (aceasta din urma n-a apucat insa sa devina dominanta) protectia la vaccinurile pe baza de ARN mesager a scazut la 66%, iar la cele pe baza de vector viral la 33%, dovada fiind numarul mare de vaccinati din vestul Europei unde "acoperirea vaccinala" este de peste 80% in randul populatiei eligibile, cu schema completa, ba chiar si cu un procent insemnat din doza a 3-a booster. Problema este ca aceste vaccinuri au fost dezvoltate pentru varianta Alfa, iar companiile producatoare nu au actualizat proteina sintetica Spike pentru variantele circulante deja. Se pare ca nici nu detin inca tehnologic sintetizarea noii variante.

Varianta franceza este mai agresiva si schimbata incat cercetatorii spun deja ca daca e scapata de sub control si devine dominanta o sa "ocoleasca vaccinurile", mai precis anticorpii dezvoltati de la vaccinurile actuale nu vor mai recunoaste proteina schimbata... Oamenii de știință spun că "prezintă modificări nemaivăzute până acum la nivelul proteinei spike". O prima evaluare a aparut din Franta unde cercetarea arata ca varianta noua are modificata proteina spike la nivel de terminatii, in sensul ca mai scurte si mai putine, dupa cum arata Jerusalem Post. Deci o face mai eficienta sa se lipeasca de receptorii ACE-2 ai celulelor, fiind mai contagioasa...

"Ceea ce insa nu se zice oficial e ca fiind vorba tot un coronavirus, sistemul imunitar natural îl recunoaste, pentru ca anticorpii naturali sunt la toti coronavirusii si apar si pentru un coronavirus in particular, in vreme ce anticorpii de la vaccin sunt diferiti pentru ca sunt numai pentru acea proteina spike facuta sintetic si nu pentru tot virusul natural asa cum e setat sistemul imunitar, deci daca se modifica masiv proteina spike anticorpii de la vaccin nu o mai recunosc si trebuie sintetizata o noua proteina spike, pe cand anticorpii celor trecuti prin boala recunosc toate componentele patogene. Daca varianta franceza scapa de sub control si devine dominanta ar putea sa faca ravagii printre cei care se considera imunizati prin vaccin, ocolindu-i insa pe cei trecuti prin boala, sau cu sistemul imunitar neafectat de vaccinare.", considera un epidemiolog francez citat de L'independant.