Cu o săptămână înainte de finalul etapei de autorecenzare și debutul recenzării prin interviuri față în față, peste 7 milioane de cetăţeni s-au autorecenzat, până luni, reprezentând 37% din totalul populaţiei ţintă, a anunţat, marţi, preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei, într-o conferinţă de presă.

România depășește, astfel, în topul țărilor din UE, Bulgaria, țară în care în etapa de autorecenzare s-au autorecenzat doar 33% dintre cetățeni. România poate să depășească și Croația, care are o rată de autorecenzare de 40%, Institutul Național de Statistică fiind prima instituție a statului care propune ca cel mai important eveniment social, recensământul populației și locuințelor, să se desfășoare în totalitate în format digital.

"Suntem în ultima săptămână a derulării autorecenzării şi pot spune că rezultatele sunt dintre cele mai bune şi, fiind într-o instituţie care lucrează cu numere, vă dau numai doi indicatori importanţi. În primul rând e vorba de numărul de chestionare care au fost finalizate prin utilizarea acestei platforme. Ieri am depăşit cifra de 7 milioane, ceea ce înseamnă 37%, dacă avem în vedere raportul dintre numărul de chestionare şi populaţia ţintă pe care noi am estimat-o la începutul recensământului. Cota pe care noi am estimat-o sau ţinta pe care noi ne-am stabilit-o a fost 35% şi considerăm că la sfârşitul acestei perioade vom ajunge cel puţin la 40%", a spus Tudorel Andrei.

El a declarat că la început se completau în medie 100.000 de chestionare pe zi, în ultima săptămână media urcând la peste 200.000 de chestionare. Preşedintele INS a afirmat că sunt mai multe judeţe care au depăşit gradul de autorecenzare de 35%, iar câteva au depăşit 40%, ajungând aproape de 50%, menţionând Braşov, Harghita, Teleorman, Covasna, Botoşani, Bihor, Mureş, Cluj, Gorj, Sibiu, Sălaj, Olt, Arad şi Satu Mare. Femeile au completat 52% dintre chestionarele finalizate, iar bărbaţii 48%. 31% dintre chestionarele finalizate aparţin salariaţilor. Tudorel Andrei a menţionat că salariaţii primesc o zi liberă pentru completarea chestionarelor, iar aceasta poate fi luată ulterior, în decursul unui an.

"Încheiem duminică seara la ora 24:00. Din punct de vedere legal, chiar dacă intensitatea trimiterii chestionarelor este mare, nu putem încălca cadrul legal, deci la ora 24:00 avem obligaţia prin lege să închidem platforma şi să trecem la etapa următoare. În perioada 16 mai - 17 iulie va fi perioada de culegere a datelor în teritoriu, numai la adresele la care nu avem persoane recenzate. Dacă o gospodărie se află la o anumită adresă şi o singură persoană nu este recenzată, atunci avem obligaţia să mergem în teren şi să asigurăm recenzarea", a declarat Tudorel Andrei.

La recenzarea prin interviuri față în față vor participa 20.000 de recenzori. Aceştia au la dispoziţie tablete pentru culegerea datelor. Conform preşedintelui INS, refuzul de a participa la recensământ se sancţionează cu amendă de până la 3.000 de lei. Recensământul Populației și Locuințelor se încheie pe 17 iulie.