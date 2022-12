Pfizer dă atacul la copiii sub 5 ani. Compania solicită pentru acestia aprobarea FDA pentru doza bivalentă de vaccin COVID mARN

În contextul în care bolile respiratorii fac ravagii printre copiii din SUA, partenerii de vaccinare Pfizer și BioNTech au anunțat luni că solicită autorizația de reglementare pentru a oferi vaccinul lor bivalent COVID-19 copiilor cu vârste cuprinse între 6 luni și 4 ani - dar nu ca vaccin de rapel, ci ca parte a unei serii primare actualizate.

În prezent, vaccinul bivalent, care vizează subvariantele coronavirus omicron BA.4 și BA.5, pe lângă o tulpină ancestrală, este disponibil doar ca doză de rapel pentru americanii cu vârste de 5 ani și peste. Deși BA.5 nu mai este dominant în SUA, subliniile sale domnesc acum. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor au publicat recent date privind eficacitatea în condiții reale care indică faptul că rapelurile bivalente au crescut protecția împotriva infecției simptomatice cu COVID-19 față de protecția oferită de rapelurile anterioare.

Deocamdată, copiii sub 5 ani au avut acces doar la o serie primară - două doze mici de vaccin original Moderna sau trei doze mici de vaccin original Pfizer/BioNTech. Ambele au fost autorizate pentru prima dată la 17 iunie, după un proces de reglementare în rollercoaster care a durat luni de zile. Acum, Pfizer solicită Food and Drug Administration să autorizeze o serie primară modificată pentru a include vaccinul bivalent. Seria actualizată ar consta în două doze de vaccin original, urmate de o a treia doză cu vaccin bivalent. "Având în vedere nivelul ridicat de boli respiratorii care circulă în prezent în rândul copiilor cu vârsta sub 5 ani, vaccinurile actualizate COVID-19 pot contribui la prevenirea bolilor grave și a spitalizărilor", au declarat cele două companii într-un comunicat de presă comun.

În cazul în care va fi autorizată, noua serie primară nu ar contribui la creșterea protecției la copiii mici deja vaccinați cu o serie primară și care au încă sub vârsta de 5 ani. Dar puțini copii din această grupă de vârstă au primit o serie primară - și nu este clar dacă o serie primară actualizată ar determina mai mulți părinți să își vaccineze copiii. Potrivit celor mai recente date ale CDC, doar 2% dintre sugarii cu vârste cuprinse între 6 luni și 2 ani și 4% dintre copiii mici cu vârste între 2 și 4 ani au finalizat o serie primară.