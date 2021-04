Piedone de la 218 la 112 kilograme: "Am mâncat odată 22 de hamburgeri"

Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5, a fost invitat marţi seara, în emisiunea lui “40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Dezvăluirile sale au fost din toate aspectele vieţii sale, inclusiv despre transformarea fizică prin care a trecut.

„Dacă nu reţii un regim strict, şi cu operaţie, pui la loc. Rămâi gurmand, te duci la frigider, vrei să-l dovedeşti, ajungi să bagi dublu. După o vacanţă în Corfu, unde merg de 25 de ani, la moaştele Sfântului Spiridon, am venit acasă cu 30 de kilograme în plus. Am mâncat ce se mănâncă în Grecia, luam în fiecare zi câte un kilogram jumătate, în medie", a povestit Piedone atunci când a fost întrebat despre operaţiile de micşorare a stomacului. El a spus că în prezent cântăreşte 112 kg, dar a recunoscut că a avut şi 218.

"Am fost invitat de un prieten, doar noi doi in 2000 sau 2001. Eram surmenat. A zis să mâncăm nişte mici, în Regie. Ok. M-a întrebat câţi mici. «Eu vreau patru», mi-a zis el. «Bine, atunci ia 100!». I-am spus ospătarului să aducă şi salată, şi cartofi prăjiţi. Au ieşit toţi din bucătărie, nu le venea să creadă că acea comandă e doar pentru doi inşi, au crezut că au venit un grup, fiindcă ei chiar aşteptau un grup de oameni. Micul ajunge la 30 de grame produsul finit. Am mâncat două kilograme şi jumătate de carne! Am mai mâncat o dată 22 de hamburgeri la McDonalds", a povestit Piedone.