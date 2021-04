Poliția face percheziții: Teste false Covid la o agenție de turism din București care măsluia vacanțe

O agenție de turism din București a organizat, din luan ianuarie și până în prezent, plecări în străinătate, oferindu-le turiștilor, contra cost, buletine medicale falsificate, cu rezultat negativ pentru COVID, informează Poliția Capitalei.

Direcția Generală de Poliție București, sub supravegherea Parchetului Judecătoriei Sectorului 2, a pus în aplicare, în urmă cu o zi, un mandat de percheziție la punctul de lucru al unei agenții de turism, într-un dosar privind infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată și zădărnicirea combaterii bolilor. Polițiștii spun că există suspiciunea că începând din luna ianuarie agenția de turism ar fi oferi contra cost buletine de analize medicale falsificate, cu rezultat negativ pentru COVID, persoanelor care călătoresc în afara țării. Conform Poliției Capitalei, administratorul agenției de turism, o femeie în vârstă de 33 de ani, ar fi întocmit în fals 11 buletine de analize medicale cu rezultat negativ pentru virusul SARS-CoV-2, în numele unei unități medicale, pentru clienții agenției de turism, astfel încât aceștia să aibă acces în statul de destinație.

Cum functioneaza reteaua buletinelor false de test negativ COVID-19

Administratora unei firme de turism din Capitala este suspectata ca ar fi vandut 11 astfel de buletine false. Este vorba despre un cabinet medical din Tulcea. Mai mult, reprezentantii firmei de turism ar fi sustinut ca valoarea buletinului de analize fals era inclusa in pachetul de servicii oferite fara a individualiza. Se pare ca firma de Turism oferea aceste servicii ilicite nu pentru destinatii turistice, ci pentru persoane care voiau sa lucreze afara.

"Luni, 5 aprilie a.c., politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in aplicare un mandat de perchezitie la punctul de lucru al unei agentii de turism, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si zadarnicirea combaterii bolilor, existand suspiciunea ca ar oferi contra cost buletine de analize medicale falsificate, cu rezultat negativ pentru virusul SARS-CoV-2, persoanelor ce calatoresc in afara tarii. Din datele si probele administrate in cauza de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Capitalei a rezultat presupunerea rezonabila ca, in perioada ianuarie 2021 - pana in prezent, o societate comerciala cu obiect de activitate turism, ar oferi contra cost buletine de analize medicale falsificate, cu rezultat negativ pentru virusul SARS-CoV-2, persoanelor ce calatoresc in afara tarii", a transmis Politia Capitalei.

"Astfel, la data de 5 aprilie a.c. a fost pus in aplicare un mandat de perchezitie, la adresa punctului de lucru al societatii, in urma probatoriului administrat rezultand ca administratorul societatii, o femeie in varsta de 33 de ani, ar fi intocmit in fals 11 buletine de analize medicale cu rezultat negativ la detectia virusului SARS-CoV-2, in numele unei societati medicale, pentru clientii agentiei de turism, in vederea producerii de consecinte juridice constand in permiterea intrarii pe teritoriul statului de destinatie. Cercetarile sunt continuate de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si zadarnicirea combaterii bolilor, fiind efectuate verificari pentru stabilirea intregii activitati infractionale in cauza", a mai aratat politia. La sfarsitul lunii martie, un autocar plin cu romani a fost sechestrat in Franta, iar cei doi soferi au fost arestati, dupa ce politistii francezi au descoperit ca toti pasagerii aveau teste PRC false.