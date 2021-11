Posesorii de câini au deja imunitate la Coronavirus. Biofizician Felicia Milian: "Testele de vaccinuri nu se fac pe câini pentru ca sunt imuni!"

Biofizicianul Felicia Milian, un specialist in domeniul micro-organismelor, bacterii si virusi, dar si ADN si ARN, face o afirmatie extrem de interesanta intr-un interviu care a aparut pe 7 noiembrie 2021 pe platforma de Youtube. De altfel e de urmarit intregul interviu, care ofera informatie pretioasa. Extragem in cele ce urmeaza sectiunea referitoare la caini si la posesorii acestora, care e foarte probabil sa aiba deja imunitate naturala la Sars-Cov-2, oferita chiar de animalul de companie (de la min 30):

"In mod natural, oamenii fac schimb de ARN mesager de peste tot, de la animale, de la la alti oameni etc. ARN mesager, cum ii zice si numele transmite un mesaj, ia o copie din ADN si o duce la 'fabrica de proteine' pentru ca acea celula are nevoie de procese de auto-reglare sau are alte nevoi dintr-o proteina care trebuie multiplicata de ribozom. ARN mesager se elibereaza si in afara celulei, adica acele 'copii'... Noi suntem, intre alte schimburi de microorganisme si secvente de ARN si ADN, un ecosistem care face acest schimb informational. De pilda, daca ne intalnim cu cineva, daca vorbim cu cineva, facem schimb si de informatie celulara, avem posisbilitatea de ne 'infecta' ca sa zic asa si cu ARN de la celalat, de ARN mesager de pilda, de secvente de ADN. E ceva natural. Daca ne jucam cu un caine luam informatie moleculara de la acesta, e posibil ca in urma cu un an sau cu cateva luni, sau chiar in copilarie sa ne fi jucat cu un caine si sa fi luat cornavirus de la acesta, cainii sunt plini de coronavirusi, de aia nici nu se fac teste de vaccinuri pe caini, pentru ca nu sunt eficiente, cainii sunt continuu inunizati la coronavirusi, la toti coronavirusii, sunt asimtopatici. Deci e foarte probabil ca posesorii de caini să aiba deja imunitate la coronavirusi, poate și la acest coronavirus de Covid. Depinde si cainele cat a fost de expus.", a explicat biofizicianul Felicia Milian, cu studii de specialitate in SUA. Intregul interviu cu specialista poate fi urmarit mai jos.

VIDEO AICI: