Poti consuma prea multe seminte de in intr-o zi?

Deoarece ai ajuns la acest articol, probabil stii deja de beneficiile semintelor de in si de faptul ca acestea fac parte din categoria superalimentelor deoarece au multe beneficii de oferit celor care le consuma.

Desi acestea pot fi incluse in numeroase retete, excesele nu sunt nicodata bune pentru organism. Aceasta regula se aplica si in cazul de fata in care vorbim de alimente cu propietati de baza benefice.

Astfel, conform studiilor, semintele de in trebuiesc integrate in rutina zilnica, dar fara a se depasi o doza de aproximativ 3 linguri (30 grame) pe zi in cazul adultilor. Partea buna este ca aceasta reprezinta si una dintre putinele contraindicatii in ceea ce priveste consumul semintelor de in.

Din categoria contraindicatii mai amintim si faptul ca acestea pot reduce absortia unor medicamente precum anticoagulantele, anticonceptionalele si antidiabeticele. Astfel, daca urmezi un tratament cu unul dintre medicamentele mentionate anterior, cel mai bine este sa consulti doctorul daca vrei sa introduci in retetele tale zilnice semintele de in.

In cazul in care acestea sunt consumate corect, semintele de in au multe beneficii printre care amintim:

Reglarea tensiunii arteriale;

Mentinerea mai usor a greutatii ideale;

Combat colesterolul rau din organism;

Ajuta in tratarea diabetului;

Sprijina digestia sanatoasa si trateaza/amelioreaza efectele constipatiei;

Sunt o sursa importanta de antioxidanti;

Sunt bogate in Omega-3 si au in compozitie vitamina B;

Pot fi folosite in diferite tratamente precum cel pentru depresie sau pentru caderea parului.

Aceasta lista de beneficii poate continua cu multe randuri, dar ideal este sa le integrezi in rutina ta zilnica pentru beneficiile generale pe care le au, nu pentru a rezolva probleme serioase. Cel putin, sa nu te bazezi doar pe acestea. Daca te confrunti cu probleme precum diabetul, depresia, constipatie ce apare des, etc. recomandarea este sa ceri sfatul unui medic pentru a descoperi cauzele din spatele problemei si eventual poti merge la un nutritionist pentru a-ti recomanda o dieta sanatoasa in care cu siguranta ca vei putea include semintele de in, dar si alte alimente si produse bio.

