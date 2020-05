Povestea din spatele protestelor "spontane" din Piața Victoriei din 15-17 mai 2020

În perioada 15-17 mai, toată presa din România a relatat cu patimă cum un grup de români, pentru unii "patrioți", pentru alții "inteligenți asimptomatici", s-au adunat "spontan" cu mic cu mare în Piața Victoriei pentru a protesta împotriva guvernului "opresiv și abuziv" care le-a îngrădit drepturile și libertățile fundamentale.

S-au scandat lozinci, s-au lansat jigniri la adresa guvernului Orban a presei românești și, indirect, a milioanelor de români care au respectat cuminți măsurile impuse de autorități. Unele dintre lozinci, care păreau scoase din "manualul protestatarului de meserie", au fost transformate în adevărate lecții de patriotism de către "intelectualii de serviciu" precum "incoruptibilul" Adrian Severin, veșnic nehotărâtul "azi vreau să fiu politician, mâine vreau să fiu jurnalist" Iulian Capsali, "justițiarul" Dan Chitic, mâna dreaptă a Robin Hoodian-ului Daniel Dragomir, "ofticatul" ex-ministru Bogdan Stanoevici sau "auto-infectatul vreau să fiu președinte" Viorel Cataramă.

Îmi vine în minte un alt personaj fascinant, care se proclamă organizatorul protestului, Raul Coltor. De ce fascinant? Pentru că domnul în cauză se declară "primul deținut politic al dictaturii din România" și "ex ofițer CI", care se luptă cu sistemul, cunoaște detalii despre conspirații mondiale și, reprezintă un pericol pentru SUA, care a încercat anul trecut să-i cumpere tăcerea (mai că-ți vine să-l întrebi dacă și-a luat medicamentația).

Să fi avut fiecare dintre aceștia o agendă politică ascunsă? Parol că nu, se jură toți. La o primă vedere, ai putea să înțelegi și chiar să empatizezi cu "protestatarii onești" care au curajul să spună ceea ce poate tu, cel care ai stat în casă în izolare, ai gândit de multe ori. Însă, atunci când vorbim despre protestatarii "politici" care bineînțeles că se declară "apolitici", nu pot să nu atrag atenția cititorilor asupra unor coincidențe, cel puțin stranii, lăsând pe fiecare în parte să tragă concluziile potrivite.

Și, nu, domnule Coltor, nu am scris articolul cu ajutorul serviciilor, nu am analizat datele din cipurile instalate în urma termo-scanărilor făcute de autorități, nu te-am urmărit zile întregi cu mașina prin țară, nu de alta dar am respectat regulile de carantină, doar m-am uitat pe rețelele de socializare.

Organizatorul protestului, ONG-ul fantomatic Frontul Civic Unit/ FCU, înființat la 6 mai 2020 și închis de Facebook două săptămâni mai târziu, este susținut în demersuri de alte două ONG-uri cu platforme similare "Stop 5G Romania" și "Vaccin Edu - Citește prospectele". Deși nu există o legătură directă între aceste organizații, cele două surate au ieșit imediat cu mesaje de susținere a FCU pe paginile lor de FB, în care se declară împotriva măsurii de închidere a FCU și, promit că acesta va reveni în forță, bineînțeles, la cererea oamenilor.

Cele trei organizații lupta împotriva conspirației la nivel global și național, care ne radiază creierele, ucid animalele, microcipează omenii iar ele sunt singurele în măsură să salveze omenirea. Astfel că, aceștia contestă măsurile de protecție în criza COVID-19 (Nu măștilor de protecție; Nu termoscanării; Nu vaccinurilor de orice fel), instalarea tehnologiei 5G ("radiația ne coace", păsările mor cu organele scoase pe afară din cauza tehnologiei 5G"). Mare parte din participanți sunt prieteni în mediul virtual, ceea ce este surprinzător în condițiile în care protestul a fost declarat ca fiind unul spontan, necoordonat de nimeni.

Tot, simpaticul domn Coltor, postează pe pagina sa de FB o imagine în care își laudă "echipa de azi" cu care a participat la proteste, ca fiind un lucru obișnuit. Mă întreb cum va arăta echipa de mâine? SURPRIZĂ, o mare parte dintre protestatari, au legături, directe cu PSD (membri, foști membri) sau sunt suporteri PSD. Aici, o să mă acuzați de susținere PNL-istă, USR-istă, PRM-istă, Pro-Românistă dar, urmărind căile încurcate ale Facebook-ului și vizionând conturilor unora dintre persoanele pe care am reușit să le identific ca fiind participanți la proteste, am găsit doar simpatizanți PSD.

Stranie coincidență că diafana videochatisto-activisto-tradiționalisto-naționalisto-creștină Oana LOVIN provine dintr-o familie de simpatizanți PSD (tatăl său pozându-se cu Liviu Dragnea). Ah, și când nu își face „rugăciuni" în fața camerei de luat vederi în studioul de videochat, se roagă în troița din satului bunicilor, Fundoaia, cu îngerași deasupra capului (să fie o coincidență că își are originile într-un sat cu acest nume?!). Mai merită menționat că printre cei care au sărit imediat în sprijinul neajutoratei domnite se numără și "prestigiosul fost secretar de stat" al PSD, Codrin Ștefănescu? Nu cred.

Dar să mergem mai departe cu „vedetele" protestelor. Inegalabila Codruța Cerva este fan Liviu Pleșoianu, tânăra speranță a partidului, militanta Iosefina Pascal lucrează în echipa europarlamentarului PSD Maria Grapini și este un produs mediatic al postului Antena 3, acolo unde și-a creat notorietatea, în cadrul emisiunii "100 România", fiind promovată excesiv de platforma de propagandă a Kremlinului, bineînțeles că Sputnik.



Iar fostul ministru Bogdan Stanoevici nu mai are nevoie de prezentări. I-am amintit pe acești protestatari deoarece ei au fost cei mai citați de presa mioritică, dar să nu uităm de alte zeci de persoane prezente în Piața Victoriei care se declară pe paginile de FB ca fiind suporteri ai PSD. Sau stai, atunci când tăguiești, dai likeuri și urmărești pagini ale unor politicieni precum Viorica Dăncilă, Liviu Pleșoianu, Marcel Ciolacu, Olguța Lia Vasilescu și al ei soț, Iulian Claudiu Manda, oare cum te numești?

În final, trag niște concluzii care sunt sigur că vor fi contestate, trunchiate, scoase din context, înjurate, așa cum îi stă bine unui adevărat pesedist. Mă întreb dragă PSD cât de disperat ești dacă încerci să câștigi capital de imagine dintr-o criză care s-a soldat cu decesul a 1.1589 de români. Și mă mai întreb dragă PSD, dacă nu cumva protestele au fost un test pentru a testa modul în care oamenii au reacționat la aceste proteste, măsurile de izolare impuse de guvern pentru ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să poți pregăti, bineînțeles contracost (vezi documentarele Recorder) proteste care să determine debarcarea actualului guvern. Nu acuz pe nimeni, doar spun.

Mihail Fagarasanu